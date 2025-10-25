Detectan alcoholemias positivas en plena veda electoral previo a las elecciones

En la vecina ciudad de Centenario realizaron en la noche del sábado operativos de control vehicular. El de mayor graduación fue de 1,87 gramos de alcohol en sangre.

En la vecina ciudad de Centenario se realizaron controles vehiculares , en la noche de este sábado y en plena veda por las elecciones legislativas del domingo , en los que detectaron tres infractores por alcoholemias positivas .

El municipio local realizó un operativo de control vehicular en calles Costa Rica y Avenida Libertador a partir de las 20, previo al inicio del proceso eleccionario que tendrá lugar en todo el país este domingo a partir de las 8.

Indicaron que durante el operativo se realizaron tres pruebas positivas por alcoholemia, uno de los conductores dio como resultado 1,87 gramos de alcohol en sangre, siendo la de graduación más alta de la noche. Le siguió otro conductor ebrio con 1,29 gramos de alcohol en sangre, y en tercer lugar otro con 0,13 gramos de alcohol en sangre.

Del operativo participaron inspectores de Tránsito del municipio de Centenario y personal policial de la Comisaría 52 y de DEMOSE.

Como resultado del operativo, además de las tres alcoholemias positivas, se labraron 18 actas de contravención, y dos motociclistas sin documentación reglamentaria.

alcoholemias- Centenario- veda electoral-2 Municipalidad de Centenario

Por qué hay veda electoral y qué comprende

Este domingo todos los argentinos concurrirán a las urnas para votar representantes en el Congreso de la Nación. Como en cada acto eleccionario, rige una veda electoral. Se trata de un conjunto de normas que establecen qué actividades quedan prohibidas antes, durante y después del acto electoral.

En esta oprtunidad, comenzó a las 8 de la mañana del viernes 24 de octubre y se extenderá hasta las 21 horas de este domingo 26, tres horas después del cierre de los comicios.

El objetivo de la veda es ofrecer un período de reflexión a los votantes, evitando que los mensajes partidarios o la presión mediática influyan en la decisión final de los ciudadanos.

Durante ese lapso, no se permite realizar actos públicos de campaña ni proselitismo electoral, lo que incluye el reparto de boletas, la difusión de avisos publicitarios y la apertura de locales partidarios.

Qué actividades están prohibidas

Según detalló oficialmente el Gobierno Nacional, las restricciones abarcan diversos ámbitos. Entre las principales medidas se destacan:

Prohibición de publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes del inicio de la votación y hasta las 22 del domingo.

Restricción en la venta de bebidas alcohólicas desde las 0 del domingo, medida que se mantiene durante toda la jornada electoral.

Prohibición de portar armas y de organizar espectáculos públicos , tanto al aire libre como en espacios cerrados. Esto incluye fiestas, recitales, eventos deportivos y reuniones que no estén vinculadas al proceso electoral.

Suspensión de la propaganda política, tanto presencial como digital, durante todo el fin de semana.

Estas disposiciones buscan preservar el orden público y la tranquilidad durante las horas previas a la votación, asegurando que el debate político se detenga y que la ciudadanía pueda emitir su voto en un entorno neutral.