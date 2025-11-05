La drástica decisión de Lourdes Fernández tras el procesamiento de su ex

El abogado de la cantante dio un importante y sorprendente anuncio con respecto a una decisión tomada por su defendida.

La cantante Lourdes Fernández , exintegrante de las Bandana , tomó una drástica y contundente decisión en la causa judicial que involucra a su ex pareja, Leandro Esteban García Gómez . Luego de que el juez Diego Slupsky dictara el procesamiento con prisión preventiva contra su expareja, Lowrdez resolvió presentarse como querellante en el expediente.

Esta movida legal fue confirmada por su abogado, Yamil Castro Bianchi, quien señaló que la artista busca asumir un rol activo en el proceso. El objetivo de esta presentación es “garantizar que la investigación avance y proteger sus derechos como víctima”.

El juez Slupsky procesó a García Gómez por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. Además, se dictó un embargo sobre sus bienes por un valor de $15 millones, y se ordenó que continúe detenido en la alcaidía ubicada en Beazley al 3800 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el fallo, García Gómez es considerado autor penalmente responsable de múltiples cargos, incluyendo: Lesiones leves agravadas por violencia de género, en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada (hechos ocurridos el 1 y 2 de octubre). Privación ilegítima de la libertad agravada con coacción (entre el 17 y 23 de octubre) y tres hechos de amenazas coactivas.

El expediente judicial concluye que el imputado ejerció violencia física y psicológica en reiteradas oportunidades, restringió la libertad de Lourdez y generó un contexto de sometimiento y temor, agravado por la relación afectiva que mantenían. De hecho, el informe judicial contiene 40 páginas de evidencia.

Los detalles de la resolución judicial

La resolución judicial describe que, durante un operativo policial el 23 de octubre de 2025, Lourdes Fernández fue encontrada acostada en una cama, con signos de somnolencia y en un evidente estado de vulnerabilidad. Los agentes encontraron a Leandro García Gómez escondido dentro de un placard, desde donde reaccionó de forma violenta antes de ser reducido.

La decisión de presentarse como querellante marca un punto de inflexión en la causa. Inicialmente, la cantante había intentado proteger emocionalmente a su ex pareja, llegando incluso a negar ser víctima de violencia y afirmando en varias oportunidades que García Gómez “no le había hecho nada”.

Sin embargo, frente a la contundencia del informe judicial, Lourdes finalmente resolvió avanzar con firmeza en la vía judicial. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, destacó que "ella ahora se puede posicionar y ver el conflicto desde otro lado". La madre de la cantante, Mabel, también consideró que este paso es positivo, ya que le da tiempo a Lourdes para que "se reconstituya y pueda ver donde estaba metida".

Se pudo conocer que, actualmente, Lourdes se encuentra en un proceso de recuperación emocional, acompañada por sus amigas más cercanas y comenzando un tratamiento terapéutico. Su abogado ha adelantado que se solicitarán medidas de protección adicionales.

El expediente, que reúne testimonios de allegados que describieron cómo García Gómez presuntamente la habría aislado, amenazado y retenido, es crucial. El abogado de la cantante estimó que, debido a la gravedad de los múltiples delitos, Leandro García Gómez podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.