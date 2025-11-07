Eva de Dominici se separó de Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz

La actriz rompió el silencio en LAM y no negó la noticia de separación con el padre de su hijo Cairo.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz pusieron punto final a su relación y la actriz confirmó la noticia después de semanas de especulaciones. “ Está separada… después de ocho años y un hijo”, anunció Ángel de Brito en su programa de América.

La pareja comenzó su relación en 2018 y tuvo a su hijo Cairo un año después. Sin embargo, en los últimos meses el rumor de infidelidad y publicaciones que llamaron la atención tomaron mayor fuerza. De hecho, Eduardo, hermano de Penélope Cruz, había compartido un enigmático mensaje en Instagram y Eva se mantuvo en completo silencio.

Para aclarar la situación, LAM buscó en un evento a Eva con quien tuvo la posibilidad de hablar sobre la separación y ella no esquivó el tema y dejó en claro que no es el momento de hablar. “No quiero hablar de mi familia ahora”, dijo la actriz. Cuando le consultaron sobre el vinculo con Eduardo, dijo: “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”.

Por el momento no se sabe si la actriz regresará a la Argentina para continuar con su carrera en el teatro, cine y televisión o mantendrá su vida en los Estados Unidos donde vivió con su pareja y su hijo.

EVA DE DOMINICI SEPARADA DE EDUARDO CRUZ

La historia de amor de Eva y Eduardo Cruz

La historia de amor comenzó en Los Ángeles en 2018. Fue en ese entonces que la actriz argentina construyó una carrera sólida en Estados Unidos, con trabajos junto a Bruce Willis y Pedro Pascal, y un papel destacado en la serie The Cleaning Lady. La pareja siempre mantuvo un bajo perfil y lejos de la exposición mediática.

Los rumores de crisis se intensificaron a fines de 2024, cuando trascendió que Eva habría tenido un encuentro con Lenny Kravitz en Buenos Aires. Esa situación habría generado malestar en la pareja. “El enojo fue porque ella ocultó cosas… por ejemplo, la visita al hotel donde estaba Lenny”, dijo Juan Etchegoyen en ese entonces.