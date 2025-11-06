Otra renuncia en MasterChef Celebrity: Eugenia Tobal se calentó y se fue del reality

Eugenia Tobal se suma a la ola de participantes que deciden a pocas semanas del debut del programa dar el portazo. La actriz renunció a MasterChef Celebrity luego de un cruce con uno de los jurados de la competencia.

La información fue confirmada este jueves por Ángel de Brito en LAM (América) y se suma a la reciente renuncia de Valentina Cervantes. Según se supo Tobal no soportó una devolución de Germán Martitegui y fue suficiente para dejar su lugar vacante.

"Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue el colmo", y agregó: "Una de las frases fue del jurado Martitegui, muchos se la bancan otros no tanto". "Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Cómo la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenes en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", detalló Ángel y sumó: "Eso no lo pusieron al aire".