Valentina Cervantes reveló el verdadero motivo de su renuncia a MasterChef Celebrity

La participante del reality de cocinas rompió el silencio y aclaró el motivo por el que decidió renunciar al programa de Telefe y desmintió crisis con Enzo Fernández.

La sorpresiva renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity generó revuelo en el mundo del espectáculo. Es que las primeras versiones aseguran que la decisión de la influencer se tomó a partir de los celos y el pedido de Enzo Fernández de que regresara a Europa.

Tras las versiones, Cervantes eligió romper el silencio y dijo que “estamos súper bien” y que el diálogo con el futbolista es “de todos los días”. “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mi y queremos estar los cuatro juntos”, dijo en Desayuno Americano (América) confirmando su renuncia al reality que conduce Wanda Nara.

“ Los dos somos muy seguros de sí mismos . Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”, sumó la influencer que durante un año se separó del futbolista.

Consultada por los celos que habrían sido los detonantes de su renuncia al programa, Valentina no esquivó el tema: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui”.

En otro momento de la entrevista, desmintió que le haya preguntado a Enzo Fernández sobre los mensajes con Wanda y hasta se refirió a cómo es el vínculo con la conductora. “Re bien con ella. La veo al igual que todos mis compañeros en el momento de grabación, pero después no me la cruzo”, dijo y reconoció que con Enzo hablan “de cosas lindas.. cómo se siente él y cómo están los nenes… le preguntó si me extraña, me dice que si, yo se lo digo también”.