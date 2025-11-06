Las dudas en torno al regreso de la China Suárez a la Argentina

El regreso de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña genera expectativas en la prensa y sus seguidores, además de anticipar eventuales polémicas por lo que vendrá a hacer, y dónde vivirá durante ese lapso.

Luego de 40 días en Turquía, la actriz arribará a Buenos Aires el martes 11 de noviembre, según adelantó el periodista Gustavo Méndez. El periodista más cercano a la China contó que viene “por la presentación de la serie, que protagoniza, La Hija del Fuego“, ficción que “se va a estrenar en Disney +”.

Como vendió la casa de Pilar que había remodelado y dejado como nueva, María Eugenia Suárez se va a hospedar “en su casa de San Jorge”, en el partido de Malvinas Argentinas.

image

Con lo cual, la actriz no vivirá en la casa de los sueños que había comprado Mauro Icardi en Nordelta.

El apodo que Mauro Icardi le puso al hijo de la China Suárez y que enfureció a Wanda Nara

La "novela turca" protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez no parece tener fin. Ahora, en un nuevo capítulo, el futbolista reveló a cómo apoda a Amancio, uno de los hijos que su actual pareja tuvo con Benjamín Vicuña. Y lejos de pasar desapercibido, el dato hizo enojar, y mucho, a la modelo y empresaria.

Mientras Wanda disfruta de Milán y Venecia acompañada por L-Gante, Icardi se encuentra en Estambul con la China y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Esta semana celebraron el cumpleaños del más chico de los hermanos en un lujoso yate y el futbolista le dedicó un posteo en las redes sociales a partir del cual reveló el apodo que le puso. Su exmujer y madre de sus dos hijas no hizo oídos sordos y arremetió sin filtro.

image

El lunes 28 de julio, Amancio Vicuña cumplió cinco años y su madre le dedicó un tierno saludo: “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos”. Curiosamente, Mauro Icardi también le dedicó unas palabras al cumpleañero y reveló el apodo que le puso. “Terminando un día divino. Feliz cumpleaños, Amanshuli, que seas siempre muy feliz”, comentó con una imagen en la que se lo pudo ver con el pequeño en brazos a pura sonrisa a bordo del navío en el que festejaron.

Aparentemente, esta escena familiar no le habría caído del todo bien a Wanda. La mediática pasó parte de sus vacaciones de invierno en Villa La Angostura con sus cinco hijos, Valentino, Benedicto y Constantino -fruto de su relación con Maxi López- y Francesca e Isabella, las dos niñas que tuvo con Icardi. Luego se fue a Mallorca donde se encontró con L-Gante y actualmente están en Italia.

Tras el festejo del cumpleaños de Amancio, Wanda Nara decidió responder el mensaje que una usuaria le dejó al respecto en X y expresó: “Mis hijos por suerte tienen a mi familia y a mí”. De esta manera, buscó dejar en claro que los niños tienen una red de contención importante a pesar de que sus padres se encuentren en el extranjero.

image

El mensaje que contestó la modelo rezaba: “Lo que más me asquea que juegue al ‘papá perfecto’ con hijos prestados, mientras ignora a sus propias hijas. ¿Sabías que ni siquiera fue capaz de mandarles un regalo en sus cumpleaños? Ni eso. Pero para subir fotos con los hijos de la otra, ahí sí tiene tiempo. Celebras sus cumples y hoy tiene día libre para ir en yate. Un verdadero mal padre. Narcisista, ausente y cobarde. Habla de ‘familia’ mientras abandona la suya. Y lo más triste: ni siquiera tuvo hijos con la que arruinó un hogar. Todo fue por capricho. Qué clase de hombre hace eso… Ninguno. Solo un payaso con ego y cero corazón".