Franco Colapinto rápido en la noche: quién es la cantante con la que se vio acaramelado

Colapinto fue involucrado sentimentalmente con una cantante por videos que se filtraron en un boliche tras el último Gran Premio de México.

Hacía tiempo que Franco Colapinto no era involucrado amorosamente con una mujer luego del escándalo que se desató cuando fue visto justo a la China Suárez por las calles de Madrid, España cuando todavía no había iniciado una relación con el futbolista Mauro Icardi. En las últimas horas, el piloto de Fórmula 1 fue visto en una situación comprometedora que vuelven a colocarlo en el medio de un nuevo romance.

Las redes sociales fueron el canal donde se publicaron videos comprometedores que exponen al piloto con una reconocida figura del mundo artístico por su labor como cantante en una importante banda de música. La información fue revelada durante la transmisión del programa LAM , precisamente por el periodista Pepe Ochoa .

La información presentada públicamente involucra a Meri Deal , cantante oriunda de Uruguay que integra la banda Toco para vos, con quien fue vista en un boliche luego del Gran Premio de México que corrió Colapinto el pasado fin de semana. “Hicieron una fiesta el domingo que pasó. Ella entró, estaba el VIP, del VIP, del VIP. Franco Colapinto con El Biza (Bizarrap) y un par más estaban todos en el VIP y ella logra acceder . Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo ”, contó Ochoa en vivo.

NUEVO ROMANCE: FRANCO COLAPINTO Y MERI DEAL, LA EXCANTANTE DE "TOCO PARA VOS"



Cc #LAM en América TV

Por otra parte dio más detalles sobre a qué se refería con coqueteo: ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó", confesó.

“Empezaron a charlar y este video es el video del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos", cerró Ochoa en su relato mientras las distintas imágenes y videos del momento acompañaban el relato.

Más allá de los rumores que lo involucran, no han hecho aclaraciones oficiales sobre la relación que tienen entre sí aunque no se descarta que puedan hacerlo. Lo llamativo y uno de los datos en las redes sociales que sorprendió es que ambos se siguen en las redes sociales.