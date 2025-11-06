Moría Casan debuta en El Trece: la picante opinión de Mirtha Legrand

La llegada de Moria Casán a la pantalla de El Trece sigue dando que hablar. Ahora, Mirtha Legrand no dudó en opinar sobre su regreso a la televisión. La “One” debutará con La mañana con Moria, un nuevo ciclo matutino con el que el canal busca levantar el rating tras varios cambios en su grilla.

Tras varios años alejada de la conducción y enfocada en el teatro y en su biopic, que se estrenará próximamente en Netflix, Moria decidió aceptar la propuesta de El Trece. En diálogo con Puro Show, aseguró: “Nunca craneo o planifico lo que voy a hacer. Yo soy del momentismo absoluto. El día que empecemos, veremos. No creo seguir una rutina, aunque el programa la tendrá; yo voy a desrutinarlo”, afirmó con su característico estilo.

A días del gran debut, se corrió el rumor que el primer invitado del programa sería Marcelo Tinelli. Sin embargo, por lo ocurrido en los últimos días en su ciclo familiar, debido a la denuncia por amenazas que hizo su hija Juanita Tinelli, el conductor se habría bajado repentinamente.

image

Ahora, la Chiqui en conversación con MShow (Ciudad Magazine) opinó sobre el nuevo programa que encabezará Moria. “Bienvenida sea Moria”, expresó la legendaria conductora dejando en claro su visto bueno sobre la nueva apuesta del Trece. Sin embargo, cuando se le preguntó si visitaría a la diva, Legrand fue clara al responder: “No, no voy a otro programa”.

El escándalo de la familia Tinelli le arruinó el primer programa a Moria Casán

Moria Casán tenía todo planeado para su primer programa en El Trece en su regreso a la televisión en el rol de conductora. La diva debutará con La mañana con Moria y tendrá un espacio televisivo por la mañana por primera vez en su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Lo cierto es que la situación actual de Marcelo Tinelli le jugó una mala pasada a la actriz y productora.

De acuerdo a lo que se comentó en Ya Fue Todo, Moria Casán tenía como invitado a Marcelo Tinelli para arrancar bien arriba su primer programa el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la crisis familiar que se desató en la última semana obligó al histórico presentador de Videomatch a bajar el perfil por un tiempo y no podrá estar presente en el debut de la diva.

image

De este modo, Moria Casán se quedó sin su primer gran invitado en La mañana con Moria. Por suerte, la producción tendrá el tiempo necesario para buscar otra apertura para el show mañanero que competirá con A la Barbarossa, de Georgina Barbarossa, el programa de las mañanas en la señal de Telefe.

"Estaba apalabrado", indicaron desde Ya Fue Todo. Sin embargo, el escándalo mediático que se desató a partir de la denuncia de Juanita Tinelli obligó al famoso conductor a mantenerse en Uruguay y por el momento alejado de los medios. Cabe destacar que su amigo, José María Listorti, lo reemplazó en Estamos de Paso, su espacio de streaming en el canal de Carnaval.