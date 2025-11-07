Además de sus tradicionales ofertas en comercios y ferias, la billetera virtual del Banco Provincia sumó un beneficio para jóvenes de entre 13 y 17 años.

Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre 2025 para que no te pierdas ninguno

El Banco Provincia confirmó todas las promociones y descuentos disponibles durante noviembre 2025 utilizando Cuenta DNI, su billetera virtual. Como es habitual, hay ofertas en carnicerías , comercios de cercanía, ferias bonaerenses, farmacias y perfumerías, entre otros beneficios que pueden aprovecharse en locales adheridos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

Para el penúltimo mes del año, Cuenta DNI sumó una nueva promoción limitada . Se trata de un descuento del 30% en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años. Este beneficio estará disponible para usar el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, con un tope de $8.000.

En noviembre, la billetera virtual bonaerense mantiene su descuento de 35% en carnicerías, granjas y pescaderías . En los últimos meses, el beneficio se repetía durante dos fines de semana con topes individuales, lo que permitía un importante ahorro. Sin embargo, desde octubre, está disponible por única vez al mes .

cuenta-dni-1956342.jpg Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, suma una promoción para jóvenes.

Esta posibilidad podrá aprovecharse el sábado 8 de noviembre, con un tope de $6.000 por usuario, que se alcanza con un consumo de $17.000. El reintegro no será inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

La promoción sólo es válida para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuenta DNI.jpg La billetera virtual bonaerense ya cuenta con más de 10 millones de usuarios.

Qué es, para qué sirve y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, es ideal para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito.

Además de ofrecer promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales, desde la aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.