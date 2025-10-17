Viajar en colectivo gratis: estos bancos y billeteras ofrecen hasta el 100% de reintegro en octubre de 2025

Bancos y billeteras virtuales cuentan con promociones que bonifican hasta el 100% del boleto. Cuáles son y cómo aprovecharlas.

Desde hace varios meses, ya no es necesario utilizar la tarjeta SUBE para viajar en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Actualmente, el boleto de colectivo puede pagarse con código QR o tecnología NFC . Y aprovechando estas innovaciones, algunos bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones que permiten un importante ahorro, que puede llegar al 100%.

De todos modos, para quienes aún prefieran utilizar la SUBE , se mantiene vigente el sistema Red SUBE , que brinda descuentos si se realizan una o más combinaciones en el transporte público en un lapso de dos horas. El beneficio, que sólo está disponible para usuarios que registren la tarjeta, permite ahorrar un 50% en el segundo viaje y un 75% a partir del tercero.

Hasta el 31 de octubre, Visa Contactless otorga un 100% de descuento en el boleto de colectivo pagando desde el celular con tecnología NFC. Se puede utilizar tanto tarjeta de crédito como de débito, con un tope de $10.000 mensuales por banco. El reintegro no es inmediato y suele demorarse varios días hábiles.

Por su parte, Mastercard Contactless mantiene hasta fin de octubre una promoción similar a la de Visa. Utilizando crédito, débito o prepaga desde el celular vía NFC, devuelve el 100% del boleto, con un tope mensual de $15.000. Además, quienes paguen directamente con la tarjeta física, tienen un 20% de descuento, con un máximo de $12.000 al mes.

El Banco Nación también ofrece la posibilidad de viajar gratis en colectivo utilizando sus tarjetas Visa o Mastercard, o pagando con QR a través de su aplicación BNA+ con dinero en cuenta. El ahorro mensual puede llegar hasta los $15.000, con un máximo de seis viajes bonificados al día. Además del AMBA, la promoción está disponible en líneas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, San Luis, Catamarca, San Juan, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y Jujuy.

Qué billeteras virtuales tienen promociones en el boleto de colectivo

Mercado Pago, billetera virtual más utilizada del país con un estimado de 25 millones de usuarios, cuenta con tres promociones relacionadas al pago del colectivo. La primera consiste en escanear con el lector del transporte el código QR generado desde la app. Esto otorga un descuento de 90% con tope de $10.000 mensuales. Para aprovecharla, es necesario ingresar al apartado “Beneficios”, seleccionar la promoción y activarla. El mecanismo permite utilizar dinero en cuenta o tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas.

Además, abonando con su tarjeta Mastercard Contactless a través de NFC brinda una bonificación del 100%, con un máximo mensual de $15.000. Y por último, quienes paguen con el plástico prepago, accederán a un descuento del 20% con un tope mensual de $12.000.

En tanto, Ualá también se suma al beneficio con su tarjeta prepaga o de crédito Mastercard: pagando mediante Google Pay o Apple Pay, el descuento es del 100% hasta $15.000 mensuales. Al igual que las otras, el beneficio rige hasta el 31 de octubre.

Tanto para las promociones bancarias como las de billeteras virtuales, la devolución del dinero se acreditará directamente en la cuenta utilizada por el usuario o en el resumen de la tarjeta en un plazo que puede extenderse hasta los 30 días posteriores a su utilización.

Cuál es la tarifa del colectivo en octubre 2025

El boleto del transporte público varía según la distancia y si el usuario tiene la tarjeta SUBE registrada. Tras el último aumento, los precios quedaron de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires

0-3 km: $526,15 con SUBE registrada / $836,58 sin registrar

3-6 km: $586,13 con SUBE registrada / $931,95 sin registrar

6-12 km: $631,29 con SUBE registrada / $1003,75 sin registrar

12-27 km: $676,48 con SUBE registrada / $1075,60 sin registrar

Provincia de Buenos Aires

0-3 km: $529,45 con SUBE registrada / $841,83 sin registrar

3-6 km: $589,80 con SUBE registrada / $937,78 sin registrar

6-12 km: $635,24 con SUBE registrada / $1010,03 sin registrar

12-27 km: $680,72 con SUBE registrada / $1082,34 sin registrar

Más de 27 km: $725,88 con SUBE registrada / $1154,15 sin registrar

Colectivos nacionales