La foto de Luisana Lopilato que alimentó los rumores de embarazo

Luisana Lopilato sorprendió en las redes sociales con un extenso mensaje en sus redes sociales para los siete millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. Junto a su mensaje un emotivo carrousel de imágenes junto a su familia mostrando su costado íntimo en vísperas a las celebraciones por navidad y el fin de año.

“Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?’ Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre ", escribió en sus redes sociales.

En continuación al mensaje, sumó: “Y sí… cuando se termina, lo siento . Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luisana Lopilato (@luisanalopilato)

“Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco", escribió.

Luego, cerró: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar".

Su posteo encendió las alarmas en sus fanáticos al detectar un detalle que abrió la puerta a la llegada de un nuevo integrante a la familia que conforma con el canadiense Michael Bublé. Es que en una de las imágenes muestra las seis botas con las iniciales de cada una de las personas que integran su familia, sumado a una más que despertó distintos rumores: en la estufa de hogar apareció una séptima bota, más pequeña y sin inicial, que alimentó los rumores de un posible embarazo.