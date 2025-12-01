Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con un ambicioso proyecto

El conductor fue convocado por una productora internacional y desembarca en la televisión tras la polémica salida del stream Carnaval.

Marcelo Tinelli protagonizó semanas complicadas con su familia desde que su hija Juanita Tinelli denunció que recibió amenazas de muerte. La polémica generó que el conductor se alejara de su programa de streaming en Carnaval y su continuidad en los medios de comunicación se pusiera en duda.

Sin embargo, en las últimas horas, Ángel de Brito confirmó que Tinelli regresará a la televisión y se pondrá al frente de un programa internacional junto a otros dos periodistas. El periodista confirmó que fue convocado por una producción mexicana americana que focalizará su formato en el mundial 2026.

Se trata del programa “Tres Hinchapelotas” producido por Bajay México & U.S Hispanic. “El trío recorrerá distintas ciudades sedes del mundial 2026, comenzando en Canadá, pasando por Estados Unidos y culminando en Ciudad de México”, sumó el periodista de espectáculos.

“En el viaje, descubrirán el “alma futbolera” de cada ciudad: encuentros con hinchas, cultura local, cocina, vida nocturna, tradiciones, historias de fanáticos”, agregó.

Tras la confirmación, se supo que Tinelli está súper entusiasmado por el nuevo proyecto ya que es un apasionado del fútbol y de los viajes. Por el momento, no se refirió a su nuevo trabajo y todo se mantiene en completo hermetismo.