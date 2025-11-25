Cande Tinelli tildó de “mosca muerta” a su hermana Juanita y estalló la guerra

Las hijas de Marcelo Tinelli tienen una enemistad que estalló tras la denuncia de Juana por amenazas.

El escándalo en el clan Tinelli suma nuevos capítulos y deja en evidencia que la relación entre las hijas del conductor está quebrada. Esta vez, Candelaria Tinelli fue la protagonista tras responder (indirectamente) a un emotivo posteo de su hermano Francisco en su cuenta de Instagram.

Es que el hijo de Marcelo usó sus redes sociales para saludar a su hermana en el marco de su cumpleaños y destacó la valentía por denunciar la amenaza que recibió en las últimas semanas. “Mi hermana, mi mejor amiga. La persona que cuando la miro la existencia tiene total sentido. Valiente, talentosa, auténtica, hermosa. Gracias por hacerme sentir así. Te amo por siempre”, escribió.

Ante el posteo de Francisco, reapareció Candelaria con un contundente posteo que en lugar de ser indirecto fue completamente dedicado a su hermana. “Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta” , publicó la influencer con una foto refiriéndose a Juana.

IMG_3112

Juana Tinelli no quiere apostar datos a la Justicia

Marcelo Tinelli se presentó la semana pasada a declarar como testigo en la causa judicial que investiga las supuestas amenazas recibidas por su hija, Juana Tinelli. Sin embargo, crece la preocupación en el entorno ya que la nfluencer se niega a entregar su teléfono para el peritaje.

La negativa a entregar su dispositivo genera dudas en la Justicia sobre el interés real de la joven en que la investigación progrese. “Eso puede significar que tenés miedo, que no tenés interés en que avance la investigación o que no querés que revisen todo y salgan cosas personales”, deslizó Mauro Szeta.

Por su parte, Tinelli reconoció en su declaración que no tiene miedo por él y que desconoce el origen de la llamada. En tanto que el entorno del conductor coincide en que Juana exageró las cosas y hasta la tildaron de “mitómana”.