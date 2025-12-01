Viudas negras: p*tas y chorras: Flow confirmó la segunda temporada, ¿qué se sabe?

Las actrices subieron un video a redes sociales para dar a conocer la noticia. Qué se sabe al respecto y quiénes podrían volver para la segunda temporada.

Luego del éxito que fue la primera temporada, Flow confirmó la segunda temporada de la miniserie argentina " Viudas negras: p*tas y chorras ", creada por Malena Pichot , quien protagoniza el proyecto junto a Pilar Gamboa . La noticia se difundió rápidamente en redes sociales con un video encabezado por las actrices.

Estrenada a mediados de este año en diferentes plataformas de streaming (tuvo su lanzamiento completo en Flow y un estreno semanal en HBO Max para Latinoamérica), se mantuvo como una de las más populares de las aplicaciones durante semanas, además de generar un fuerte debate en redes sociales.

Si bien la repercusión fue inmediata, los proyectos suelen demorar unos meses para tomar la recepción completa junto a las críticas de medios especializados. Ahora, se confirmó que la serie argentina producida por Pampa Films regresará el año que viene , aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada.

Viudas negras: p*tas y chorras: Flow confirmó la segunda temporada

El proyecto está encabezado en su totalidad por Malena Pichot, que se encarga de la creación, el guion —junto a Julián Lucero y Ariana Saiegh— y la producción ejecutiva. Además, los ocho capítulos están dirigidos por Nano Garay Santaló y Constanza Novick.

La confirmación de la segunda temporada llegó con un spot protagonizado por Pichot y Gamboa, quienes se reúnen a charlar en una cafetería sobre la posibilidad de hacer una segunda temporada.

El spot muestra a la creadora entusiasmada con la propuesta, mientras que Gamboa irónicamente la rechaza, alegando que "Las segundas temporadas nunca fueron buenas. No hay que jugársela". "Negra, esto no puede fallar", cierra Pichot junto al tema principal de la serie de fondo.

1 ¿Quiénes forman parte de la primera temporada de Viudas negras?

"La historia se centra en Maru y Micaela, dos amigas que en su juventud se dedicaban al oficio de viudas negras. En la actualidad, cada uno siguió por su camino, por un lado Maru vive en una casa lujosa en un barrio cerrado con su esposo y tiene nuevos amigos de clase social alta, mientras que Micaela abrió su propia peluquería", detalla la sinopsis oficial.

"Sin embargo, un día se reencuentran cuando Paola, una vieja conocida, con quien están en deuda y les encarga la misión de asesinar a un joven empresario bajo la amenaza de revelar su pasado, por lo cual, Maru y Micaela vuelven a la acción, pero se dan cuentan que ya perdieron sus habilidades, por lo que reclutan a dos jóvenes chicas para entrenarlas y cumplir con el trabajo antes que se acabe el tiempo", añade.

¿Cómo fue recibida la primera temporada de la serie?

La serie fue muy recibida por la crítica y los usuarios de las plataformas de streaming. De hecho, fue lo más visto en Flow durante semanas, además de tener un estreno semanal en HBO Max. Rápidamente se posicionó como uno de los proyectos más populares y recomendados por los usuarios.

A su vez, en octubre de 2021 también recibió tres nominaciones a los Premios Produ:

Mejor serie de comedia negra: Viudas negras, p*tas y chorras

Mejor Showrunner de serie de comedia: Malena Pichot

Mejor actriz protagonista de comedia negra / parodia / sátira: Pilar Gamboa

El elenco encabezado por Pichot y Gamboa lo componen María Fernanda Callejón como Paola Menéndez, Mónica Antonópulos como Magdalena Achával Williams, Marina Bellati como Mecha Mechado, Minerva Casero como Rocío, Agustina Tremari como Antonella, Paula Grinszpan como Pía Pinto y Alan Sabbagh como Pablo Stubrin.

Además, completan el reparto Julián Lucero como Cristian Traverso, Jerónimo Bosia como Lucas Romero, Noralih Gago como Nelly, Mónica Raiola como Chichita, Rocío Saldeña Meza como Susi, Catalina Vera como Clarita Stubrin, Ramiro Lucci como Briany Santino Lucci como Heber.

En ese sentido, también tienen participaciones especiales personas destacadas del mundo del espectáculo: Benjamín Rojas como Juan Cruz, Esteban Prol como Sergio, Georgina Barbarossa como Adriana, Tomás Limansky como Nacho, Jonathan Toledo como Fabián, Julián Kartun como Walter y Pachu Peña como Marcos Gussi.