Por qué Malena Pichot salió enfurecida ante los rumores de romance entre Fito Páez y Julia Mengolini

Fito Páez le puso punto final a su relación con Eugenia Kolodziej y en el mundo del espectáculo comenzaron los rumores de que habría iniciado una relación con una persona de larga historia en su vida con quien tuvo un vínculo fuerte. Sin embargo una reconocida persona del ambiente salió al cruce de las versiones.

El periodista de espectáculos Pepe Ochoa lanzó un enigmático durante su conducción en el programa LAM donde reemplazó al conductor Ángel De Brito. En el mismo reveló que estarían teniendo un nuevo encuentro amoroso con Julia Mengolini , su expareja: “Tuvieron una temporada uno y esta es la dos. Desde enero, que volvieron a hablar, empezaron a estar y se reencontraron. Ahora están en un vínculo, apostando al amor ”.

Ante esta situación, Malena Pichot lanzó un contundente mensaje a través de un posteo en la cuenta de X (ex Twitter): “Una sabe que en los medios todo es mentira , maldad y operaciones, pero igual no deja de sorprender. La falopa que están tirando ahora con Mengolini y Fito es increíble. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quebrarla? ¿Distraer de otra cosa? ¿Qué mier... pasa? ¿Qué mier... les pasa con Mengolini? ¿Tanto les importa? ¿Tanto le temen? Tan importante es. Se ve que sí”.

Fito Paez

Ante este posteo un usuario de la red social contestó y cuestionó: "¿Por qué quebrarían a Mengolini diciendo que está en pareja con Fito? Ósea cual sería la maldad? Alguien me explica", escribió a lo que Pichot respondió: “Que Mengolini tiene una familia y que es mentira infradotada”.

“Lo que me había llamado la atención es que él fue a verla a ella a la radio”, sumó Ochoa sobre la visita del cantante durante más de una hora. Además relató: “El vínculo anterior de él terminó bien y esto empezó luego. La relación de él terminó el año pasado y ella se separó hace tiempo”, dejando en claro que esta etapa habría comenzado luego de finalizar su vínculo con Kolodziej.