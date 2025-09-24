Viudas negras y un narco detenido: las escalofriantes hipótesis sobre las chicas asesinadas en La Matanza

Un amplio operativo para encontrarlas comenzó este martes por a noche, y finalmente se produjo un macabro hallazgo en el patio de una vivienda.

El caso de las tres chicas desaparecidas desde el viernes pasado en La Matanza tuvo un triste y escalofriante final . Este miércoles por la mañana se confirmó que los tres cuerpos hallados en las últimas horas en el patio de una vivienda en Florencio Varela, son de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

En las últimas horas encontraron tres cuerpos descuartizados en un pozo en el patio de una vivienda y detuvieron a cuatro personas, mientras crece la pista de los narcos peruanos de la villa 1-11-14 , en el Bajo Flores.

Otra de las puntas de la investigación, vincula a las jóvenes como dedicadas a ser " viudas negras" , es decir, mujeres que seducen a sus víctimas - mayormente hombres - para luego drogarlas y robarles

Antonio, abuelo de Morena y Brenda, manifestó su enojo ante la versiones que comenzaron a circular. "Me enteré hace muy poco. Un día le pregunté a Morena a dónde iba así (vestida) y me dijo que trabajaba de camarera. Lo tomé como cualquier trabajo honesto. El sábado le hicieron un reportaje a mi hija y no era camarera, era otra cosa", reveló. Y confesó: "A mi señora y a mi nos cayó muy mal, pero no por eso tiene que desaparecer".

Respecto a la aparición de los cuerpos, que según medios nacionales estarían descuartizados, fuentes cercanas a la causa indicaron a TN que las tres víctimas estaban en el fondo de la propiedad: uno de los cuerpos tenía signos de haber sido desmembrado y otro tenía una bolsa en la cabeza.

"Un horror", habrían afirmado desde la impactante escena con la que se topó la policía en esa casa, a más de 30 kilómetros de distancia de donde las mujeres fueron vistas por última vez.

