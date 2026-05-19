Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: Jana contó reveladores detalles sobre los últimos días de Diego.

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Jana Maradona reveló que el vínculo de Diego con Luque era "más allá de lo profesional"

En su declaración, la hija del futbolista reveló que lo conoció en 2014 y el vínculo más cercano comenzó cuando Diego se mudó nuevamente a la Argentina. "Conocí a sus vínculos, a sus amigos y empecé a conocer a su equipo de trabajo. Luego, a su equipo médico", comentó.

"Se mudó a La Plata y toma la decisión para estar más cerca de Luque y del lugar de los entrenamientos. Para mitad de año (julio/agosto) empieza a calmarse lo del aislamiento y empecé a ir a visitarlo", sumó.

Respecto al vínculo del exfutoblista con el equipo médico y el neurocirujano, explicó: "Un médico de confianza es un médico que va más allá de lo estrictamente del control de salud. Mi papá se reía (con Luque), habrán pateado la pelota en el patio. Había una confianza más allá de lo profesional, un vínculo humano. Se ocupaba de toda su salud. Si mi papá se tenía que hacer un estudio, él se lo mandaba. Todos los médicos respondían a Luque".