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Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: Jana contó reveladores detalles sobre los últimos días de Diego

Continúa el juicio en los Tribunales de San Isidro. La joven habló del vínculo de su papá con el el médico Leopoldo Luque.

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: Jana contó reveladores detalles sobre los últimos días de Diego.

Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: Jana contó reveladores detalles sobre los últimos días de Diego.

Tras la suspensión de la audiencia el jueves pasado, este martes sigue el debate en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal n°7 del juicio por la muerte de Diego Maradona. En aquel momento, el conflicto se desató cuando la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque solicitó y reprodujo material audiovisual sensible de la necropsia y autopsia de Diego con el fin de justificar su estrategia médica.

En la sala se escucharon insultos contra Luque, por el poco tacto, no había avisado qué tipo de imágenes iba a compartir. Gianinna, hija del exfutbolista, comenzó a llorar, se descompensó y la audiencia se suspendió.

Esta jornada será el turno de Jana Maradona de declarar y del neurocirujano Luque. También será el turno de ampliar su declaratoria el psicólogo Carlos Díaz, quien había realizado este pedido a la audiencia pasada por segunda vez en lo que va de este nuevo juicio.

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Los detalles sobre la internación domiciliaria de Maradona

Jana habló sobre cómo se decidió la internación domiciliaria de su papá. Y explicó que Leopoldo Luque pidió una mini reunión privada: "Nos dijo que la opción de la clínica era demencial, que mi papá no iba a querer y que se iban a querer promocionar con él. La mejor opción era una internación domiciliaria, con atención 24/7 y en un lugar más amigable”, sostuvo.

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Cómo fueron los días previos a la internación de Diego

En un fragmento de su declaración, la joven reconstruyó los días previos a la internación de su padre. “Había ido el día anterior al cumpleaños. Esa noche lo vi bien, cenamos, fue una noche linda. Al día siguiente había mucho movimiento por el festejo y él no se quería levantar, estaba de mal humor”, relató.

Sobre su estado, agregó: “A lo largo de mi estadía en Brandsen, mi papá tenía episodios en los que se caía, se perdía, perdía el conocimiento. Tenía días mejores y peores, pero lo veíamos mal”.

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Jana Maradona reveló que el vínculo de Diego con Luque era "más allá de lo profesional"

En su declaración, la hija del futbolista reveló que lo conoció en 2014 y el vínculo más cercano comenzó cuando Diego se mudó nuevamente a la Argentina. "Conocí a sus vínculos, a sus amigos y empecé a conocer a su equipo de trabajo. Luego, a su equipo médico", comentó.

"Se mudó a La Plata y toma la decisión para estar más cerca de Luque y del lugar de los entrenamientos. Para mitad de año (julio/agosto) empieza a calmarse lo del aislamiento y empecé a ir a visitarlo", sumó.

Respecto al vínculo del exfutoblista con el equipo médico y el neurocirujano, explicó: "Un médico de confianza es un médico que va más allá de lo estrictamente del control de salud. Mi papá se reía (con Luque), habrán pateado la pelota en el patio. Había una confianza más allá de lo profesional, un vínculo humano. Se ocupaba de toda su salud. Si mi papá se tenía que hacer un estudio, él se lo mandaba. Todos los médicos respondían a Luque".

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Pidieron que Luque deje de declarar sistemáticamente

Al comienzo de la audiencia, el abogado defensor Eduardo Ramírez, realizó un pedido al tribunal: que se le llame la atención a Leopoldo Luque por sus reiterados pedidos de ampliación de indagatoria, al sostener que el imputado utiliza ese espacio para analizar testimonios, explicar pruebas -como fotos y videos de la autopsia- y, en los hechos, adelantar un alegato.

"Hay una interrupción sistemática de nuestro labor", sostuvo el letrado en su pedido, que cuenta con el apoyo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Francisco Oneto, defensor de Luque, se mostró molesto con este pedido y cuestionó el argumento de que sus declaraciones "demoran el debate" y arremetió contra los fiscales y querellantes.

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