Los detalles de la autopsia del chico de 15 años que murió tras una golpiza y un accidente

El joven protagonizó un accidente en moto con un amigo y cuando estaba en el piso fue agredido brutalmente. Todo quedó grabado.

Un confuso y trágico episodio ocurrió cuando un adolescente de 15 años murió en plena calle. Todo ocurrió luego de ser atropellado por un auto cuando circulaba en moto junto a otro menor de 17 años. Pero ahora se investiga si su fallecimiento ocurrió por el accidente o por una golpiza que recibió.

Cuando el menor de edad, identificado como Kevin, se encontraba tendido en el suelo y esperaba ser atendido, un vecino comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y a tomarlo del cuello, según consta en la investigación judicial.

En las últimas horas, se conoció el informe preliminar de la autopsia al cuerpo del joven de 15 años. Si bien se determinó que sufrió politraumatismos y hemorragias internas , todavía resta establecer con precisión cuál fue la lesión que le provocó la muerte.

José Esquiza, abogado de la familia, advirtió que los resultados son aún generales. "Ese informe no dice nada en realidad: politraumatismo son varios golpes. Lo que hay que determinar ahora es cuál es la causal concreta, cuál es el golpe que da muerte a Kevin", sostuvo luego de la marcha que realizó la familia para pedir justicia en diálogo con TN.

abogado familia adolescente

"El informe marca las consecuencias de la agresión"

En otro pasaje de su entrevista, el letrado insistió que "el informe preliminar marca las consecuencias de la agresión, pero ahora hay que precisar qué lesión fue la determinante. No tenemos dudas de que la autopsia va a terminar de establecer eso".

Este lunes por la tarde la familia de la víctima junto a vecinos y amigos marcharon por las calles de la ciudad de Chascomús para pedir justicia. La movilización comenzó a las 16 en Misiones 81 y llegó hasta las puertas de la comisaría local, donde la madre del adolescente, Romina, volvió a reclamar por la agresión posterior al accidente y por la falta de intervención de los efectivos que estaban en el lugar.

autopsia adolescente chascomus (1)

"Kevin tuvo un accidente de tránsito y quedó tendido en el piso con la pierna rota, gritando. La otra persona fue llevada por los médicos porque era más urgente, y él se quedó esperando que lo vuelvan a buscar. En ese momento, esta persona se acercó y la Policía permitió que eso pasara. Hay un video que habla por sí solo", dijo la madre del menor, Romina, en diálogo con TN.

Cómo fue el ataque al adolescente en manos de un vecino

Todo ocurrió en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, Chascomús, provincia de Buenos Aires. El adolescente identificado como Kevin M., viajaba junto a su amigo en una Honda XR 150 cuando fueron embestidos por un Ford Ka conducido por María Antonella de 25 años.

El menor quedó tirado en la calle debido al fuerte impacto del choque, pero se investiga la causa de su muerte, ya que posteriormente fue agredido a golpes por un vecino de la zona.

chascomus muerte 15 años (1)

Según se informó, mientras el chico esperaba ser asistido sobre una camilla, un vecino identificado como L.M. comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza y a tomarlo del cuello, según consta en la investigación judicial. La agresión quedó registrada por una filmación que fue aportada a la Justicia por Jonatan Ezequiel Bianchi, padrino y tío del menor fallecido.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscal Bertoletti Tramuja, quien ordenó que la SubDDI de Chascomús avance con las pericias y la recolección de pruebas.