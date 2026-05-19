Video: chocó dos autos, no quiso hacer el test de alcoholemia y terminó a las piñas con la policía

Todo ocurrió a pocos metros de donde se realizaba un operativo policial durante la madrugada. Estaba en estado de ebriedad.

El conductor también fue sancionado al negarse al test de alcoholemia.

El conductor de un vehículo protagonizó un violento episodio cuando chocó dos autos, se negó a un test de alcoholemia y luego atacó a trompadas a dos policías en la ciudad de La Plata . El hombre terminó detenido tras darse a la fuga en medio del operativo.

El hecho ocurrió durante la madrugada sobre la calle 45, entre 8 y 9, a pocos metros de Plaza Italia en un operativo de tránsito. El conductor cruzó por el lugar en aparente estado de ebriedad y agentes de Seguridad municipal lo detuvieron, pero todo terminó en un caos.

Cuando se acercaron para solicitarle la documentación y realizarle el test de alcoholemia, el conductor reaccionó de manera violenta , se negó a realizar la prueba y terminó atacando a trompadas a los policías.

Una maniobra que terminó en caos y golpes con la policía: el video

Según se pudo conocer, el episodio comenzó cuando el hombre que manejaba un Ford Focus blanco intentó salir de un estacionamiento y chocó la parte trasera de un Peugeot 208. Según indicaron testigos, luego dio marcha atrás e impactó también contra una camioneta Peugeot Partner.

Después de la agresión, escapó corriendo del lugar. Sin embargo, a partir de un operativo coordinado con el Centro de Monitoreo local, los efectivos lograron localizarlo nuevamente en la zona de 11 y 45.

Lejos de calmarse, el conductor volvió a enfrentar a los oficiales. De acuerdo con el portal 0221, comenzó otra vez a insultarlos e incluso atacó a un tercer agente antes de ser reducido.

Un hombre chocó contra dos autos, se negó al test de alcoholemia y se agarró a trompadas con tres policías

El conductor terminó detenido tras golpear a efectivos policiales

A raíz de su violenta conducta, otros policías y también amigos del agresor intervinieron para separarlo y controlar la situación. Parte de la secuencia quedó grabada con el celular de una oficial, que registró el episodio "por prevención", según se escucha en el video.

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Respecto al estado de los efectivos, uno de ellos sufrió lesiones en un dedo, mientras que otro recibió golpes aunque sin heridas de gravedad.

El conductor terminó detenido y trasladado a la Comisaría Primera de La Plata. Además, fue imputado y se le inició una causa por lesiones, resistencia a la autoridad y atentado. También fue sancionado por negarse al test de alcoholemia.

Borracho al volante con 1.76 de alcohol en sangre: "Estoy consciente y con mis cinco sentidos"

A principios de mayo, un automovilista borracho sorprendió a los inspectores mientras realizaban un operativo de alcoholemia en la zona centro de la capital. Esta vez no fue solo el alto nivel de alcohol en sangre, sino también las palabras que dijo la persona alcoholizada.

Fueron las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) quienes informaron sobre esta caso de un conductor de 47 años que fue interceptado en Neuquén durante un operativo de control vehicular mientras circulaba en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 7.

“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas", dijo el automovilista ante los inspectores que lo pararon en el control. La explicación de su situación y del porqué había manejado tras haber tomado bebidas alcohólicas quedó filmada.

Aunque el hombre intentó explicar la situación, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,76 g/l de alcohol en sangre. “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”, aseguró el automovilista a pesar de la alta graduación que arrojó el detector.