El impensado vínculo de Rosalía con el Vaticano

El nuevo álbum de la cantante española despertó el interés del Vaticano y un cardenal no tardó en pronunciarse al respecto.

Recientemente , la cantante española Rosalía lanzó su última producción discográfica: "Lux". A través del nuevo álbum, la artista busca alejarse de los ritmos urbanos que caracterizaron sus últimas publicaciones y acercarse a la espiritualidad, con lo cual llamó la atención del Vaticano .

El nuevo disco combina elementos visuales, indumentaria y capacidades vocales a través de las cuales Rosalía reinterpretan la conexión humana con lo sagrado. Está compuesto por quince pistas que incluyen fragmentos en latín, árabe y hebreo; y una composición instrumental que mezcla cuerdas clásicas y música electrónica, además de contar con la participación de Björk y un coro de niños de un monasterio milenario.

Según la misma autora, este trabajo representa una ruptura respecto a sus discos previos ganadores del Grammy — "El mal querer" y "Motomami" —, que la empujaron a la fama ligada a los ritmos urbanos. Sin embargo, a sus 33 años, Rosalía priorizó su anhelo de guía espiritual. En este sentido, sostuvo que duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios.

“Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”, expresó la cantante.

Por qué el Vaticano se interesó en la artista

Fue el enfoque religioso del álbum lo que captó la atención de la máxima institución católica. El cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, apreció la propuesta de la española. Según su opinión, la cantante detecta una insatisfacción con el mundo secular. “Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad, significa que ella capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”, expresó Tolentino de Mendonça.

Por su parte el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez García, declaró: “Cuando escuché el disco Lux y las entrevistas a Rosalía compartiendo el contexto y su proceso creativo me encontré con un proceso y una obra que no se limita a lo musical, es una búsqueda espiritual a través del testimonio de mujeres con una gran madurez espiritual”.

Victoria Cirlot, profesora de humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, analizó el contenido y destacó la capacidad del disco para introducir ideas complejas al público general. “Rosalía no es solamente una gran cantante, es una gran actriz. Tiene una gestualidad mística, este rostro ido, en éxtasis, y el vestimento de monja fashion”, consideró.

En cuanto al contenido de las letras, las canciones de "Lux" abordan conceptos de poetas místicos medievales y hagiografías de santas. La canción “Dios es un stalker” compara a la divinidad con un amante obsesionado. En el tema “Reliquia”, la autora se equipara con santas femeninas y en “Divinize” profundiza sobre el concepto de abandonar el alma para permitir la entrada de Dios.