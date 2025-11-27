China: un tren que probaba equipos sísmicos arrolló a obreros y dejó al menos once muertos

El choque ocurrió mientras el tren avanzaba en una maniobra programada en la estación de Luoyangzhen y alcanzó a un grupo de operarios en plena actividad.

La formación circulaba de manera programada cuando embistió a los obreros. Foto ilustrativa

Al menos once trabajadores murieron y otros dos resultaron heridos durante la madrugada de este jueves en una estación de trenes de China , cuando una formación que realizaba pruebas de verificación sísmica embistió a un grupo de obreros que desarrollaba sus tareas en la zona de vías.

Según informó el operador ferroviario local, al momento del impacto la formación número 55537 avanzaba por un tramo curvo dentro del sector operativo de la estación de Luoyangzhen , en la provincia de Yunnan, al sudoeste del gigante asiático.

El comunicado oficial indicó que la formación circulaba de manera programada cuando alcanzó a los trabajadores y aclaró que la secuencia previa al choque se mantiene bajo investigación, con el fin de establecer cómo y por qué los operarios se encontraban en ese espacio, mientras la formación efectuaba su recorrido de ensayo.

Tras confirmarse el accidente fatal, el departamento ferroviario activó su plan de emergencia y desplegó personal técnico junto con autoridades de la administración local.

Los equipos de rescate que se acercaron hasta el lugar del accidente asistieron a los heridos y trasladaron a los dos sobrevivientes para que recibieran una atención médica más compleja. Al mismo tiempo, el personal efectuó el retiro de las víctimas fatales.

Tren China 3 El trágico hecho ocurrió cerca de la estación de Luoyangzhen, en la provincia de Yunnan, al sudoeste de China.

El restablecimiento del tránsito en la estación se concretó hacia el mediodía, luego de varias horas de interrupción y de verificarse las condiciones de seguridad del sector.

El operador ferroviario, en el texto oficial, expresó sus condolencias a los familiares de los trabajadores fallecidos y afirmó que se exigirán responsabilidades conforme a las normativas una vez que se definan las causas precisas del episodio.

Cuál es el estado de salud de los obreros heridos

Según informaron las autoridades locales, los dos operarios heridos permanecían bajo tratamiento y los médicos, después de evaluar la gravedad de las lesiones, continuaban con el seguimiento de su evolución, de la que no trascendieron detalles. Lo que sí se confirmó que ambos se encontraban conscientes al momento de recibir asistencia.

El informe preliminar señaló que el tren se desplazaba dentro del cronograma previsto y que la circulación en el tramo no había sido interrumpida.

La investigación de las autoridades pretende determinar si existió un error de coordinación o un ingreso no autorizado al área de vía.

Otros accidentes recientes con trenes en China

El accidente en Kunming que se registró este jueves en Kunming se sumó a otros episodios ferroviarios recientes en el gigante asiático.

Tren China 5 El restablecimiento del tránsito en la estación se concretó hacia el mediodía, luego de varias horas de interrupción. Foto ilustrativa

Por caso, en junio de 2024, seis operarios murieron en la provincia de Heilongjiang cuando un tren de mercancías arrolló a un grupo de mantenimiento cerca de Jiamusi.

Tres años antes, en tanto, nueve personas perdieron la vida en Gansu luego de que una formación que cubría la ruta Urumqi-Hangzhou impactara contra personal que desarrollaba tareas sobre la línea en las cercanías de Jinchang.