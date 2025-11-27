Un aro de básquet oxidado cayó sobre un jugador juvenil en un entrenamiento y lo mató al instante

Hardik Rathi, de 16 años, practicaba en una cancha cuando el soporte del aro se desplomó sobre su pecho. Denunciaron fallas de mantenimiento.

El joven jugador Hardik, practicaba saltos hacia el aro cuando el soporte cedió por completo y el tablero cayó sobre su cuerpo.

Un jugador juvenil murió de manera instantánea cuando el aro de básquet en el que entrenaba se desplomó y cayó sobre su pecho . Su familia denunció que la estructura, instalada en el parque deportivo de la ciudad de Rohtak, en India , presentaba fallas de mantenimiento.

El joven fue identificado como Hardik Rathi, integrante de selecciones juveniles , participante en torneos nacionales de la disciplina y cuyo fatal accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, situado a unos 50 kilómetros de Nueva Delhi, la capital del país asiático.

Según esas imágenes, Hardik, de 16 años , estaba practicando lanzamientos y saltos hacia el aro, y en uno de esos intentos se colgó de la estructura. En ese momento, el soporte cedió por completo y el tablero cayó sobre su cuerpo .

Compañeros del adolescente que se encontraban a un costado de la cancha corrieron rápidamente para levantar el aro.

Luego, Hardik fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo. De hecho, confirmaron que su deceso se había producido antes de llegar al centro de salud.

Sandeep Rathee, father of 16-year-old Haryana basketball player Hardik Rathee, who died after the pole fell on him at Lakhan Majra village in Rohtak, tells me 'How should I convince my wife Nirmala to send Pratik( Hardik's younger brother) for training at the same ground'. — Nitin Sharma (@Nitinsharma631) November 26, 2025

Medios locales visitaron la cancha donde ocurrió el hecho y mostraron que el poste principal del aro estaba oxidado y tenía otros daños visibles.

Ante esta tragedia, las autoridades decidieron suspender toda actividad deportiva en el lugar mientras continúan las pericias y el análisis de las condiciones del equipamiento.

El reclamo de la familia del jugador juvenil

Un familiar del jugador llamado Khadak Singh Rathi dijo a NDTV que la familia enfrenta una pérdida irreparable y describió a Hardik como un joven dedicado al deporte.

Señaló, específicamente sobre el trágico incidente, que el tablero golpeó directamente en el pecho del adolescente y que la lesión le provocó una hemorragia interna.

También afirmó que la cancha había sido construida en 2009 y que el entrenador de la academia deportiva había advertido en reiteradas ocasiones sobre el deterioro del poste.

aro basquet nota Luego del fatal accidente del jugador juvenil comprobaron que poste principal del aro estaba oxidado y tenía otros daños visibles.

En paralelo, Khadak Singh presentó acusaciones contra los responsables del mantenimiento. “Responsabilizo al gobierno de Haryana y al departamento de deportes por esto”, acusó.

"Le ruego al gobierno de Haryana: perdí a Hardik, pero no quiero que ninguna otra familia pierda a su hijo. Deberían reparar estas canchas para que los niños no tengan que arriesgar sus vidas para ganar medallas”, agregó.

Además, indicó que se había realizado una inspección previa que advertía sobre el riesgo de colapso.

Quién era el joven basquetbolista que murió aplastado por el aro

Según la información aportada por medios indios, Hardik representaba a su ciudad en competencias juveniles y había sido reconocido por su desempeño en distintos campeonatos.

También entrenaba en una academia de baloncesto de Lakhan Majra, en Rohtak, donde, de acuerdo con su familia, practicaba seis horas por día. Sus allegados señalaron que tanto él como su hermano asistían con frecuenia a las canchas del parque donde ocurrió la tragedia cuando sus horarios escolares se lo permitían.

Basquetbolista India Hardik representaba a su ciudad en competencias juveniles y había sido reconocido por su desempeño en distintos campeonatos.

La familia detalló que Hardik había comenzado a practicar baloncesto a los 11 años y que llevaba cinco años compitiendo a nivel nacional. Actualmente, entrenaba para un torneo en Nepal.

La respuesta de los políticos locales

Deepender Singh Hooda, miembro del Parlamento indio por Rohtak, cuestionó la falta de mantenimiento en los estadios del estado y expresó que la estructura que cayó sobre Hardik formaba parte de instalaciones construidas con fondos asignados durante su gestión.

El funcionario aseguró que había destinado recursos adicionales para mejoras, pero que no fueron utilizados correctamente.

Por su parte, el ministro de Deportes, Gaurav Gautam, suspendió al oficial de deportes del distrito de Rohtak a raíz de la tragedia y envió a empleados del distrito a revisar y reparar equipamiento deteriorado en establecimientos deportivos.