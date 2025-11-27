El Club Pacífico barrió la semi y es favorito para la final del Pre Federal

Dejó afuera a Centro Español en el segundo cruce y ahora espera por su rival, que saldrá del cruce entre Pérfora y el Rojo.

No sin esfuerzo, pero con evidentes méritos, el Club Pacífico se metió en la final del Pre Federal de básquet. Derrotó como visitante a Centro Español por 75 a 71 en El Templo de Plottier y se quedó con la semi por un 2 a 0 que le extiende su racha positiva de victorias, esa misma que lo llevó a quedarse con el "1" en la fase regular y a dejar afuera a Del Progreso por paliza en cuartos.

Los dirigidos por Maxi Rubio tuvieron que remar de atrás, porque el Torito sacó mucha ventaja en el segundo parcial y se fue arriba por 12 al descanso largo. Emilio Santana (14), Carlos Sepúlveda (12), Franco Casacchia (11) y Facundo Ramadori (10) encabezaron la ofensiva local, que hizo todos los intentos posibles para igualar la serie, pero se quedó con las manos vacías.

A la vuelta de los vestuarios, Pacífico reaccionó desde la defensa. Pese a tener una rotación mucho más corta, de la que solo participaron siete jugadores, Maxi Rubio supo manejar las cargas y así el Deca se fue acercando de cara al último cuarto. La incertidumbre se mantuvo hasta la mitad del parcial decisivo, donde Gustavo Maranguello (22), Sebastián Godoy Vega (13) y Marco Roumec (13) fueron fundamentales de cara al aro rival.

Matías Stanic (11), Lucas Romera (8) y David Véliz (8) aportaron lo suyo en el cierre, donde más allá de lo ajustado del marcador, se lo notó mejor de semblante a la visita, que a diferencia de su rival jugó con el margen de error más amplio.

Pacífico sabe que para la final tiene ventaja de localía, que viene mejorando en su rendimiento de manera constante y esa confianza permite ubicarlo como favorito de cara a la final, donde espera rival.

Este jueves por la noche, en Plaza Huincul, Pérfora (0) buscará igualar la serie ante Independiente (1).

Roca devolvió gentilezas y Biguá ganó fácil para forzar el tercero

En la Reclasificación, Deportivo Roca superó a domicilio a Del Progreso, por 63 a 55, y así igualó la serie clásica 1 a 1. El Naranja se recuperó de la derrota del domingo, defendió muy bien y ahora regresará al polideportivo Gimena Padín para quedarse con el boleto para la Liga Federal del año que viene ante su gente. El Auriazul buscará otro batacazo.

Por su parte, Biguá se recostó sobre los 24 puntos de Bautista Ott como figura para ganarle de punta a punta a Atlético Regina por 75 a 57 en El Nido. La serie se definirá en Villa Regina el próximo domingo.