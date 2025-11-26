Un piloto de motociclismo murió al chocar con una rampa durante una acrobacia en un parque de Brasil

Lurrique Ferrari perdió el control de su moto en una maniobra compleja y fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no logró sobrevivir.

Un piloto de motociclismo murió al chocar con una rampa durante un espectáculo de acrobacia en un parque de Brasil . Lurrique Ferrari, de 36 años, ejecutaba una maniobra técnica que formaba parte de un show cuando perdió el control de su motocicleta y golpeó su cabeza contra una estructura del circuito.

El hecho ocurrió el último domingo en Beto Carrero World, ubicado en la ciudad de Penha, en el estado de Santa Catarina, durante una función del Hot Wheels Epic Show.

Los equipos del parque atendieron al piloto inmediatamente después de la caída, pero el impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico que no pudo ser revertido pese a la asistencia médica y al traslado de urgencia a un hospital cercano, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El fatal accidente quedó registrado en videos filmados por espectadores y las cámaras de vigilancia internas y muestran a Ferrari acelerando detrás de un compañero pero no pudiendo alcanzar la rampa e impactando contra el borde, en momentos en que parte del circuito se encontraba mojado.

La advertencia previa del piloto de motociclismo muerto

En enero de este año, Ferrari había advertido en una entrevista que “la pista es una locura” y que el piso se volvía “un poco peligroso” en presencia de lluvia debido a la formación de “una película gomosa sobre el asfalto” generada por el derrape de autos.

“El derrape de los coches crea esa película gomosa. Así que es un poco peligroso, es resbaladizo, sobre todo con lluvia, incluso peor", señaló, y agregó que estaba "aprendiendo" a conducir una motocicleta cuatro cilindros, llevándola “al límite, bajando las revoluciones, desviando la parte trasera y pisando a fondo".

Dijo, además, que se trataba de “es un espectáculo que te presiona”. “Tres mil personas en las gradas. Nunca había hecho un espectáculo para tanta gente", manifestó quien formaba parte del show desde fines del año pasado.

A través de redes sociales, el motociclista registraba su actividad profesional, incluyendo sesiones de entrenamiento, backstage y viajes vinculados a las funciones.

En varias publicaciones indicaba que había realizado cerca de 200 presentaciones en distintos escenarios del país y que se preparaba diariamente para las exigencias del espectáculo.

El comunicado oficial del parque donde ocurrió la tragedia

Beto Carrero World, el parque donde ocurrió la tragedia, emitió un comunicado oficial confirmando la muerte del piloto y señalando que se activaron los protocolos internos para investigar lo ocurrido.

“En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo”, expresaron en un comunicado.

Y agregaron que “Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente”.

En paralelo, el parque informó que brinda asistencia a los familiares y suspendió temporalmente todas las funciones del Hot Wheels Epic Show para permitir una revisión detallada de las instalaciones, los procedimientos de seguridad y los elementos que componen el circuito utilizado en las acrobacias.