Siguen combatiendo el fuego en ocho edificios de Hong Kong: trece muertos y personas atrapadas

El complejo de edificios consta de casi 2000 departamentos. Las impactantes imágenes de las más de siete horas de trabajo contra el fuego.

Un impactante incendio se desató en un edificio residencial en Wang Fuk de Tai Po, al norte de Hong Kong , este miércoles por la tarde hora local (madrugada de Argentina) que generó una densa columna de humo. Según revelaron las autoridades, hay victimas fatales y varios heridos , mientras continúan la búsqueda y el rescate de quienes siguen atrapados.

El complejo de edificios consta de ocho bloques con casi 2000 departamentos . El incendio de gran magnitud ocurrió en una zona de gran urbanización del distrito de Tai Po. Medios locales revelaron que las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tránsito.

Con el paso de más de 7 horas de combate del fuego, ya se confirmaron al menos 13 personas muertas en un incendio de gran magnitud, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

hong kong edificio

El gobierno de Hong Kong confirmó los fallecimientos y añadió que más personas fueron hospitalizadas.

Por su parte, la policía indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

El impactante avance del fuego en el edificio

El fuego inicialmente clasificado como alarma de nivel 1 escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT). Cientos de personas se acercaron al área, donde se pudo ver cómo algunos residentes cubren sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observan los daños en sus hogares.

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigió hacia el Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post.

Luego se confirmó que el bombero fue uno de los cuatro fallecidos, junto a tres residentes. Se reportan además ocho heridos en el parte oficial y se desconoce la cantidad de residentes atrapados en los departamentos afectados.

Feroz incendio en un edificio de Hong Kong: el menos cuatro muertos y varias personas atrapadas

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en algunos factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

El antecedente reciente

Este episodio se enmarca en una serie de incendios relacionados con andamios en Hong Kong, que han expuesto vulnerabilidades en las estructuras de construcción y renovación urbana.

El pasado octubre, un fuego en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas.

Con este nuevo caso se pone en la lupa los andamios de bambú -comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo-, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.

hong kong incendio

Este complejo que se encontró envuelto en llamas en las últimas horas, el Wang Fuk Court, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El fuego impactó también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.