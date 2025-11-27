El peor incendio de los últimos años en Hong Kong: 55 muertos y más de 200 desaparecidos

Las enormes llamas se desataron en un complejo de edificios, y siguen buscando sobrevivientes. Qué se sabe hasta el momento del trágico incendio y el posible causante.

Enormes llamas afectaron un complejo de edificios residenciales de Hong Kong y alertó a todo el mundo desde el miércoles por la tarde (madrugada de Argentina), convirtiéndose en uno de los incendios más mortales de la era moderna en la ciudad de China.

Los bomberos luchan por segundo día este jueves para controlar el fuego que generó densas columnas de humo y graves destrozos. Según revelaron las autoridades hay al menos 55 muertos , entre ellos un bombero. Otras 68 personas resultaron heridas, muchas con quemaduras, lesiones por inhalación y más de 250 personas siguen desaparecidas.

El incendio se había extendido por siete de los ocho edificios del complejo , y cuatro de las torres estaban bajo control por la mañana, según los servicios de bomberos de la ciudad.

Feroz incendio en un edificio de Hong Kong: el menos cuatro muertos y varias personas atrapadas

El incendio es el más mortífero en Hong Kong en décadas. En noviembre de 1996, 41 personas murieron en un edificio comercial en Kowloon en un incendio que duró alrededor de 20 horas.

Qué se sabe hasta el momento del feroz incendio en el complejo residencial

Tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa constructora, fueron detenidos en relación con los incendios y están siendo investigados por homicidio involuntario.

"Tenemos motivos para creer que los responsables de la empresa constructora cometieron una negligencia grave", declaró Eileen Chung, superintendente superior de Policía.

El complejo densamente poblado, situado en el barrio de Tai Po, al norte de la ciudad, cuenta con 2.000 apartamentos repartidos en ocho bloques en los que viven más de 4.600 personas en una ciudad que sufre una escasez crónica de viviendas asequibles.

hong kong incendio

Según denunciaron los vecinos del complejo, no escucharon ninguna alarma de incendio y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a sus vecinos. "Tocar el timbre, llamar a las puertas, decirles que se marcharan… así era la situación", contó un hombre identificado como Suen a la agencia de noticias AFP. "El fuego se propagó muy rápidamente", agregó.

En tanto, el subdirector de operaciones del servicio de bomberos, Derek Armstrong Chan, explicó que la temperatura en el lugar era "muy alta" y que en algunos pisos todavía no pudieron llegar a las personas que pedían ayuda. "Seguimos intentándolo", aseguró.

Cerca de 1.000 personas fueron evacuadas a refugios provisionales durante la noche del jueves. El líder de Hong Kong, John Lee, declaró a última hora del miércoles que 279 personas seguían desaparecidas. Los rescates continuaban, pero hasta el jueves no se disponía de una cifra actualizada.

El presidente chino, Xi Jinping, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió "hacer todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas".

hong kong refugiados incendio

Los andamios de bambú de edificio, posible causante del fuego

Estos andamios son muy comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.

En este sentido, las autoridades también se encuentran en plena investigación de las mallas plásticas que envolvían los edificios en obra.

Según una investigación preliminar, los agentes descubrieron poliestireno altamente inflamable que cubría las ventanas de los ascensores en todas las plantas, lo que, según las autoridades, provocó que el fuego se propagara con mayor rapidez dentro de los bloques e incendiara los pisos a través de los pasillos. Las mallas y lonas utilizadas en el exterior de los edificios tampoco cumplían con las normas de seguridad contra incendios.