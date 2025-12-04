Quién es Rocío Pardo, la mujer de Nicolás Cabré que tuvo un romance con Ulises Bueno

Rocío Pardo ha contraído matrimonio con Nicolás Cabré en una relación que sigue sumando nuevos capítulos a un vínculo que paso a paso se fortalece pero que fue inesperado. "No sé si estaba en mis planes estar con alguien del medio (risas). Pero surgió, lo conocí a él y no tengo dudas de que es la persona con la que quiero estar . Lo bueno del amor es que cuando aparece, atropella con todo y derriba esas cosas que uno siente que tiene firmes", le dijo a Infobae en una entrevista.

Pocos saben de la vida que ha llevado Pardo antes de ser aún más conocida por su relación con Cabré. Ser hija del productor Miguel Pardo , una figura del espectáculo, la llevó a tener una vida cercana a los teatros. De hecho en la misma entrevista con el medio anteriormente mencionado, contó: “Preparaba pochoclos, acomodaba al público, veía como se manejaba una consola de sonido, repartía volantes. Eso me dio mucho aprendizaje, tanto a mis hermanos como a mí, porque vivimos el teatro desde todos los puntos de vista. Y mi viejo siempre nos marcó que primero tenés que empezar por abajo para ver cómo funciona, porque ya te va a llegar el momento de subirse al escenario ”.

Luego contó: “Cuando tenía 6 años, y me subí a un escenario por primera vez, tenía miedo de caerme, miedo de equivocarme, miedo de que todo salga mal. Y cuando creía que no podía hacerlo, él estaba ahí. Para enseñarme que seguramente todo eso iba a pasar, pero que era parte del camino. Y para enseñarme a que nadie me iba a regalar nada. Ni siquiera él. Porque a él nadie se lo regaló. Y esa es la mejor manera de enseñar”.

Cabré Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina

En su vida pasó por el baile siendo egresada tras tomar clases con Lidia Segni, directora del Teatro Colón, luego pasó a ser actríz tras dejar de sentirse representada por la danza y volvió a formar parte de Pardo Producciones para aportar su sabiduría en distintas obras. En esta última etapa volvió a trabajar con su papá: "Nos llevamos muy bien y pensamos parecido, porque aprendí mucho de él y de su forma de producir, y hoy la estoy aplicando. A los dieciocho años estaba trabajando como su mano derecha hasta que en un momento le digo: “Quiero hacer mi camino como artista y más adelante, cuando tenga ganas, vuelvo”. Él me insistía en que me haga cargo de la productora, y recién este último tiempo sentí que era el momento. Me da mucha libertad para tomar decisiones, confía mucho en mí. Y siento que al escucharnos tanto los dos hacemos un buen equipo".

En el verano del 2023 se cruzó a Nicolás Cabré, quien protagonizaba Los Mosqueteros del Rey, mientras ella se embarcaría en la producción de Mamma Mía! En ese instante comenzaron un capítulo amoroso que en principios tuvo sobre la mesa el antecedente de su romance con el cantante cordobés Ulises Bueno.

En diciembre de ese mismo año, Pardo contó los motivos por los cuales decidieron ponerle fin a la relación con el cantante: “Ya pasó bastante tiempo de la separación y yo creo que en su momento los dos elegimos guardar para nosotros los motivos y como cualquier pareja hay desencuentros o momentos en la vida que no estamos preparados para afrontar ciertas situaciones”, dijo.

Cabré-Pardo-Portada

Sumado a esto, y en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, sumó: “Con mucho cariño los recuerdos hacia Ulises y le tengo mucho cariño, él sabe que le deseo lo mejor y que cuenta conmigo...siempre va a ser bienvenido en mi vida para tener un vínculo de paz y amistad y lo que surja”.

“Se dijeron un montón de cosas, pero no hubo terceros en discordia, decidimos estar al margen de todo. De hecho yo me fui a España, nos separamos con mucha paz”, dijo y cerró en 2023: “En las relaciones siempre doy de más. A veces simplemente se toman decisiones que te llevan a caminos distintos, en su momento no coincidimos y a mí me gusta terminar bien, a mí siempre me bloquean en las redes sociales, no voy a entrar en detalles”.