Se conoció qué dice el tatuaje de J Rei que hizo llorar a María Becerra en River

La cantante interpretó "Mi amor" junto a su pareja, quien le mostró que se había realizado un tattoo en su honor: en las redes, contó de qué se trata.

María Becerra vivió un fin de semana histórico en el Estadio Monumental, donde ofreció dos shows consecutivos con entradas agotadas y se convirtió en la primera cantante mujer argentina en llenar River , algo que acabó haciendo en cuatro oportunidades. Las presentaciones, realizadas el viernes y ayer por la noche, marcaron un nuevo hito en su carrera y consolidaron su enorme convocatoria.

El recital de hace dos días, que abrió la doble fecha, tuvo un momento de profunda emoción que trascendió lo musical. Mientras interpretaba “Mi amor”, una de sus canciones más personales, la Nena de Argentina compartió el escenario con J Rei , su pareja desde hace más de tres años, en una escena que terminó con la artista quebrada en llanto.

En pleno tema, el rapero sorprendió a su novia al mostrarle un tatuaje recién hecho en su antebrazo . Al advertir el gesto, la cantante dejó de cantar, se llevó las manos al rostro y rompió en lágrimas, visiblemente conmovida, mientras el intérprete la abrazaba con fuerza ante la ovación de las más de 85 mil personas presentes .

Desde el campo y las tribunas, el público acompañó el momento con aplausos y gritos, sin conocer aún el significado del tattoo. En ese instante, comenzaron las especulaciones: algunos creyeron que se trataba del nombre de la artista como declaración de amor, mientras otros intuyeron una referencia a momentos difíciles atravesados por la pareja.

Qué dice el tatuaje de J Rei que se hizo en honor a María Becerra

La incógnita se despejó al día siguiente, cuando fue el propio J Rei quien decidió contar la verdad. A través de sus redes sociales, Julián Reininger mostró el tatuaje en un video y reveló el mensaje completo que había emocionado a la autora de "Automático" en pleno show. En su brazo puede leerse el nombre real de la cantante acompañado por una frase cargada de simbolismo: “María de los Ángeles: ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”.

La publicación confirmó que el gesto estaba ligado a una experiencia íntima y dolorosa que ambos atravesaron juntos. La frase, por supuesto, hace referencia a los dos embarazos que perdió la pareja en los últimos años. En uno de esos episodios, incluso, la vida de la platense estuvo seriamente comprometida, y fue la rápida reacción del oriundo de Morón, al llevarla de urgencia a una guardia médica, la que resultó clave para salvarla.

María Becerra 1 El tattoo hace referencia a la situación límite que atravesaron juntos los artistas.

Lejos de quebrarlos, esas experiencias fortalecieron el vínculo entre ambos. Según contaron en distintas oportunidades, el dolor se transformó en música y fue el motor creativo de “Mi amor”, la canción que compusieron juntos y que justamente estaban interpretando cuando ocurrió el emotivo episodio. El gesto del tatuaje, entonces, funcionó como una síntesis de esa historia compartida.