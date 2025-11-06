María Becerra reveló los cuidados de lujo que tienen sus 7 perros y sorprendió a todos

La reconocida cantante hizo revelaciones sobre sus animales y el dinero que invierte. En su relato sorprendió.

En más de una oportunidad María Becerra ha expuesto su amor por los perros que tiene dentro de su familia, los cuales reciben un cuidado minucioso. En las últimas horas la artista se sentó en el medio español El podcast de final de mes y reveló la inversión que realiza en sus mascotas.

La misma comentó que son siete los perros que tiene en su familia (Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila) mientras que a su vez tienen cuatro gatos luego de tener 12. En su relato reveló la inversión que hace en ellos: “Invierto bastante dinero, bastante, porque son mi adoración. Son mi vida . Ahora que yo estoy acá, ellos están en una guardería donde hacen actividades, los meten en una pileta, los bañan, los peinan, les dan asistencia veterinaria, les dan su comida en tiempo y horario. Todo”.

"Invierto mucho en su comida, porque me interesa que vivan y que no le agarren piedras en los riñones. No les doy la típica comida, le pago a una empresa que cocina comida con el porcentaje que tienen que tener de vísceras, de proteínas magra y de carbohidratos”, sumó.

Para dimensionar el cariño que tiene para con los animales y las posibilidades económicas, llegó a evaluar la posibilidad de viajar en jet privad en caso que tenga que realizar un viaje junto a ellos: “Obvio, no los voy a mandar atrás del avión. Que me pasen frío, que me lloren y que no esté mamá ahí”. Sin embargo, la artista reveló que habitualmente viaja en primera clase.

María Becerra reveló cuál es el país en el que nadie la conoce

María Becerra disfruta de su éxito mundial y mientras se prepara para brindar dos shows históricos en River, “La nena de Argentina” cruzó el Atlántico y desembarcó en España para ser parte de La Voz.

La cantante se luce en su paso por el reality junto a Sebastián Yatra y, en las últimas horas, participó de El Podcast del final de mes, conducido por Miki Núñez donde se refirió a la fama y a la exposición mediática que tiene en el mundo.

Las declaraciones de la cantante llamaron la atención sobre todo cuando se refirió al lugar del mundo donde no es conocida y elegiría viajar para ser “anónima”.

De cara a sus seguidores, María leyó en voz alta una pregunta inesperada: “¿cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”.

Embed

“Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”, contó para sorpresa de todos.

María Becerra regresa a River Plate con un show 360°

María Becerra regresará a los escenarios para brindar uno de los shows más importantes de su carrera: será el próximo 12 y 13 de diciembre se presentará en el Estadio de River Plate, con una propuesta escénica de 360°.

Luego de hacer historia como la primera mujer argentina en presentarse en River, con dos funciones sold out en tiempo récord, María vuelve con su show más ambicioso hasta la fecha. Esta vez, ofrecerá una experiencia inmersiva 360°, pensada para conectar con su público desde todos los ángulos.

Luego de irrumpir en la pantalla chica con su papel en la serie "En el barro" de Netflix, la cantante de "Corazón vacío" no para de sorprender. En esta ocasión, el show que propone es un nuevo estilo, donde el escenario se ubica en el centro del recinto, para que sea totalmente rodeado por el público. Esto permite que los presentes tengan una vista panorámica del espectáculo.

El show será en el estadio River Plate y no es la primera vez que se presenta en ese estadio. El año pasado lo hizo con dos conciertos soldouts en tiempo récord que reunió a más de 130 mil personas. Sin embargo, el tercer show en River es completamente renovado y bajo un concepto 360. Esto significa que el público podrá ver el concierto desde todos los ángulos.