María Becerra volvió a las redes sociales tras sufrir un embarazo ectópico

“Estos días he estado pintando muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos. Hoy hice este cuadrito inspirado en ‘Ramen para dos’, una canción más que especial de la mano de Paulo Londra y XROSS”, escribió la cantante al pie de una imagen donde muestra una obra creada por ella misma, inspirada en su reciente lanzamiento musical. Se trata de una colaboración que estaba originalmente prevista para el 30 de abril, pero debió ser reprogramada para el 8 de mayo debido a su situación de salud.

Becerro 1.jpg María Becerra

La vuelta de María Becerra a las redes tras sus problemas de salud

La pieza artística fue compartida desde una nueva cuenta de Instagram que María abrió para mostrar su faceta más personal y artesanal: @aca_me_expreso_diferente, un espacio en el que comparte lo que hace cuando no está componiendo ni cantando. “Los quiero mucho, me hice esta cuenta para mostrarles lo que hago cuando no estoy cantando, je, je, je”, escribió con dulzura, acompañando la publicación.