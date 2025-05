Paro de la UTA: ¿Hasta cuándo no habrá colectivos en Neuquén?

No hay colectivos en Neuquén ni en ciudades aledañas debido a un paro nacional emitido por la UTA . A pesar de las declaraciones del municipio, que mediante vías oficiales y la aplicación COLE había dicho que el transporte funcionaría, muchos neuquinos se encontraron durante la mañana de este martes con que no hay ningún colectivo funcionando.

La medida, que originalmente iba a paralizar solo al AMBA, se extendió a varios puntos del interior del país. El secretario gremial de UTA, Gabriel Ceballos, afirmó en declaraciones a R7 que no hay voluntad de parte del Estado o de las empresas para solucionar el conflicto. Expresó que "no hay ni un 'arrime'" al aumento que se pide desde el gremio.

Ceballos detalló que la UTA pide "un número en pesos que son 500.000 y lo que ofrecen las empresas son 70.000" y agregó: "¿En qué puede terminar esto? No se sabe".

Colectivo (4).jpg Claudio Espinoza

"No podemos ni siquiera sentarnos a conversar con el poder concedente y las empresas acá porque no sabemos realmente en qué puede llegar a quedar esta injerencia", dijo el secretario gremial.

Reclamó que, debido a la diferencia entre el pedido del gremio y el dinero que ofrecen las empresas, ni siquiera se han sentado a discutir y, por lo tanto, "no hay ni un acta".

El secretario gremial recordó que en casos de conflictos anteriores, se firmaron actas y esas se respetaron al pie de la letra: "Se ha logrado y hemos terminado por lo general tal cual como se marcaban en esas actas."

Ceballos expresó que según datos recavados por los propios trabajadores de los colectivos, se estima que hay aproximadamente 100.000 usuarios afectados entre Neuquén, Centenario y San Martín de Los Andes.

Gaido y Figueroa presentaron nuevas unidades de colectivos (33).jpg

Hasta cuándo no hay colectivos en Neuquén

El secretario gremial, al ser consultado por la duración de la medida de fuerza, afirmó que "en principio es por 24 horas, o sea, hasta las 0 horas de hoy no va a haber colectivo". Sin embargo, no dejó afuera la posibilidad de que las medidas continúen, en caso de que no se llegue a ningún tipo de acuerdo en el AMBA.

Por otro lado, Ceballos explicó que los colectivos de larga distancia sí están trabajando, pero que los urbanos (COLE) e interurbanos (Pehuenches, Koko) no.

Qué dijo el Gobierno Nacional por el paro de la UTA

Desde el Gobierno, en un duro comunicado, calificaron el paro como “extorsivo” y advirtieron que se está “tomando de rehenes a los pasajeros”. Además, recordaron que el reclamo salarial supera el 40%, muy por encima de las pautas oficiales.

El Ejecutivo detalló que el paro afectará a 103 líneas de jurisdicción nacional en el AMBA, 31 en CABA y 102 en la Provincia de Buenos Aires. No obstante, destacaron que “más del 50% de las empresas” no acataría la medida, entre ellas Metropol y DOTA, que anunciaron que mantendrán sus servicios.

El Gobierno también anunció que se fiscalizará el cumplimiento de las prestaciones mínimas, y se intimará a las líneas que incumplan. Además, anticiparon que se aplicará la Resolución 212, que permite descontar el subsidio diario y evaluar la continuidad del permiso de operación.