Petty Castillo, icónica vedette y actriz argentina, murió a los 81 años

La mujer fue conocida porque trabajó en "No toca botón" y "Si lo sabe, cante". Parte de la época dorada del teatro de revista, compartió escenario con grandes figuras.

Quién fue Petty, la actriz que brilló en el teatro

Su ingreso al mundo artístico se produjo a comienzos de la década del setenta. En 1970, participó en un concurso de modelos en el popular programa Sábados circulares de Mancera. Dos años después, en 1972, ganó otro certamen, esta vez de bailarinas, transmitido por Canal 11. Este logro la llevó a integrar el elenco de la revista Fantástica junto a Zulma Faiad, dando inicio a su destacada carrera en el teatro de revistas.

Petty fue parte de la época dorada de la revista teatral argentina y llegó a compartir escenario con leyendas como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán, Zulma Faiad y Susana Giménez. Su talento la llevó a participar en numerosas obras teatrales y a realizar presentaciones en Chile, Uruguay y Paraguay.

En televisión, su participación más recordada fue en el emblemático programa humorístico No toca botón liderado por Alberto Olmedo, donde consolidó su popularidad. También formó parte de Hotel Internacional, Porcelandia y Si lo sabe, cante, donde integró el staff de secretarias de Roberto Galán.

Su filmografía, aunque más acotada que su trayectoria en teatro y televisión, incluyó títulos como El canto cuenta su historia, El gordo de América y Amante para dos, donde demostró carisma y soltura.

Una reconocida actriz murió a sus 100 años

El mundo del cine está de luto con la muerte de Priscilla Pointer, la actriz estadounidense que fue reconocida por interpretar a la madre de Su Snell (papel que interpretó su hija en la vida real, Amy Irving) en la película "Carrie" de 1976. La mujer, según indicó a la revista Variety su hijo, David K. Irving, murió el pasado 28 de abril por causas naturales a sus 100 años de edad.

Pointer cuenta con una amplia carrera en el teatro, el cine y la televisión. No obstante, fue su papel en Carrie junto a su hija Amy donde se hizo famosa en Hollywood. Posteriormente, volvió a trabajar con su hija en otras seis películas: The Fury (1978), Honeysuckle Rose (1980), Micki + Maude (1984), Rumpelstiltskin (1987), A Show of Force (1990) y Traffic (2000).

Su versatilidad la llevó a actuar en producciones de culto como "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors", "Twilight Zone: The Movie", y en populares series de televisión como "ER", "Judging Amy", "St. Elsewhere", "McCloud" y "N.Y.P.D".