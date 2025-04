Una reconocida actriz de "Carrie" murió a sus 100 años

Pointer cuenta con una amplia carrera en el teatro, el cine y la televisión. No obstante, fue su papel en Carrie junto a su hija Amy donde se hizo famosa en Hollywood. Posteriormente, volvió a trabajar con su hija en otras seis películas : The Fury (1978), Honeysuckle Rose (1980), Micki + Maude (1984), Rumpelstiltskin (1987), A Show of Force (1990) y Traffic (2000).

Su versatilidad la llevó a actuar en producciones de culto como "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors", "Twilight Zone: The Movie", y en populares series de televisión como "ER", "Judging Amy", "St. Elsewhere", "McCloud" y "N.Y.P.D".

“Parte de hacer Carrie fue poder decir que trabajé con mi madre, la primera de seis películas que hicimos juntas. Además, hablo mucho de ella con Honeysuckle Rose porque me ofrecieron Honeysuckle Rose en el funeral de mi padre y no quería ir porque no quería dejar a mi madre, y fue entonces cuando me dijeron: '¡Pues tráela y podrá interpretar a la esposa de Slim Pickens!'. Y eso fue lo que hizo", contó Amy en una entrevista con la revista Glide Magazine tiempo atrás.

Amy Irving le dedicó un sentido posteo en Instagram a su madre para despedirse de ella: "Priscilla Pointer, aclamada actriz de cine y televisión, y madre de David, Katie y Amy Irving, murió pacíficamente mientras dormía a la edad de 100 años, con suerte para huir con sus 2 adorables maridos y sus muchos perros. Definitivamente la extrañaremos".

¿Quién fue la actriz Priscilla Pointer?

Priscilla Pointer nació el 18 de mayo de 1924 en Nueva York. Desde muy joven se dedicó a la actuación. Primero en el teatro a finales de 1940, incluyendo producciones en Broadway, donde conoció al director de cine y teatro Jules Irving con quien tuvo tres hijos: Katie, David y Amy.

En 1950, la actriz decidió incursionar en el mundo de la televisión, teniendo su primer protagónico 20 años después en la telenovela Where the Heart Is, donde interpretó a Adrienne Harris Rainey entre 1972 y 1973. Este papel hizo que vaya como estrella invitada a la emblemática serie Dallas.

En 1976, Priscilla pudo dar el gran salto en el cine con la película Carrie al interpretar a Eleanor Snell actuando junto a su hija Amy quien encarnó a Sue Snell, la compañera de preparatoria de Carrie quien le hace la vida imposible a la protagonista.

Piper Laurie, la madre de ‘Carrie’, falleció a los 91 años

La muerte de Priscilla Pointer se da año y medio después del deceso de otra estrella de Carrie. ¿De quién se trata? De la actriz Piper Laurie, recordada por su papel de Margaret White, mamá de Carrie White en Carrie (1976).

Según pudo confirmar a CNN su mánager, Marion Rosenberg, Laurie murió el sábado 14 de octubre de 2023 en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a los 91 años de edad. "Es un hermoso ser humano y uno de los grandes talentos de nuestro tiempo", destacó el mánager.