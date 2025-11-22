María Becerra desata la "Quimera": un lanzamiento a pura emoción y música en las calles porteñas

La cantante presentó su tercer álbum con un recorrido único por la Ciudad de Buenos Aires arriba de un bus.

Este viernes, en el marco del lanzamiento de Quimera , su nuevo y tercer álbum estrenado el jueves, Maria Becerra realizó una activación especial por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La artista inició el recorrido a bordo de un bus intervenido con la estética de su nuevo proyecto, desde donde interpretó canciones del álbum mientras en cada punto cientos de personas se acercaron a recibir su música, y miles más siguieron la transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

A lo largo del recorrido, que pasó por el Obelisco, el Planetario y la Facultad de Derecho antes de llegar al Parque de Innovación , Maria interpretó en vivo varias de las canciones de Quimera y algunos de sus éxitos.

Entre ellas sonaron “Ramen para dos”, “Infinitos como el mar”, “Hasta que me enamoro”, “Jojo”, “Frutilla del pastel”, “7 vidas”, “Vuelves triste”, “Pierdo la cabeza”, “Mi amor”, “Que tú me quieras”, “Automático” y “El amor de mi vida”.

El cierre tuvo lugar en el Parque de Innovación, donde más de 500 fans participaron de actividades especialmente diseñadas alrededor del universo visual y conceptual de Quimera. Allí, María ofreció un último momento musical interpretando algunas canciones adicionales del álbum recientemente publicado, y se proyectaron parte de los videoclips oficiales que acompañan este nuevo trabajo, generando una experiencia que celebró la llegada del disco.

Esta activación forma parte del programa Postales Descubrir BA, mediante el cual la Ciudad se transforma en un escenario abierto para la industria y en un destino que se disfruta las 24 horas.

Quimera es el proyecto más personal, conceptual e introspectivo de Maria Becerra hasta el momento. Compuesto por 17 canciones y atravesado por distintos alter egos que conviven en un mismo universo sonoro y visual, el álbum llega acompañado por material audiovisual para cada track, consolidando una propuesta integral tanto en lo musical como en lo visual.

La presentación oficial será el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, en el primer show 360° en la historia del estadio más grande de Sudamérica, un acontecimiento donde la puesta en escena, lo conceptual y lo musical darán forma en vivo a Quimera, en una apuesta artística, visual y emocional sin precedentes en la carrera de Maria Becerra.

El tremendo año de María Becerra

Maria Becerra cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube, y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

En marzo pasado, lanzó Tatú, una balada romántica grabada en vivo ante 500 mil personas durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. En mayo presentó Ramen Para Dos, una balada R&B junto a Paulo Londra, donde introdujo por primera vez a Shanina, uno de los alter egos que forman parte del universo conceptual de su próximo álbum. En julio estrenó Infinitos como el mar, la continuación visual de esa historia.

En agosto, anunció dos nuevas fechas en el Estadio River Plate en formato 360°, donde presentará oficialmente su próximo álbum. Con estos nuevos shows, alcanza un total de cuatro presentaciones en el Monumental, convirtiéndose en la única artista argentina en lograrlo.