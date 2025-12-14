"Tengo ganas de partirte el cráneo": los violentos chats entre Homero Pettinato y Sofi Gonet

El humorista expuso a su expareja después de que "La Reini" publicara una serie de mensajes en los que el conductor lanzara varias amenazas.

Luego de que Sofía “La Reini” Gonet expusiera chats privados con contenido violento, Homero Pettinato decidió hacer público su descargo en redes sociales para dar su versión de los hechos. El conflicto estalló tras la difusión de un rumor que indicaba que el conductor habría estado “a los besos” con otra mujer durante un recital, algo que él negó de manera categórica.

En una serie de historias de Instagram, el hijo del ex saxofonista de Sumo explicó el origen del enojo de la modelo y contextualizó los mensajes que comenzaron a circular. “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer, viendo una banda ”, sostuvo. Y aclaró: “No estuve a los besos: es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hacía diez meses ”.

El integrante de Olga afirmó que, frente a esa situación, decidió mostrar los textos agresivos que había recibido. “Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad ”, expresó. Sin embargo, reconoció que su reacción inicial fue intentar calmar el conflicto: “Obviamente le pedí disculpas automáticamente” .

Entre los mensajes que compartió, se leían frases como “Tengo ganas de partirte el cráneo hoy”, “falopero, borracho, vago” y “sos un mentiroso, siempre fuiste un mentiroso”. Sobre una de sus respuestas más polémicas, el comediante explicó el contexto: “Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo pij… en el Four Seasons para pagarme los viajes’ es porque ella me decía cosas como ‘me estoy cogiendo a un millonario’”.

El presentador aseguró que los insultos eran frecuentes y enumeró algunos de ellos: “Me decía ‘no valés dos mangos’, ‘drogadicto de mierda’, ‘poco hombre’, ‘basura’, ‘no te quiere nadie’, ‘no tenés talento’, ‘no tenés humor’, ‘tu trabajo es una mierda’”. A pesar de todo, admitió: “Y yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo”.

Sofi-Gonet-2 El vínculo pasó por varias crisis antes de que ambos confirmaran su separación.

En su descargo, el humorista fue más allá y habló de situaciones complejas en la relación. “Amenazas de muerte, de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, afirmó, dando cuenta de la gravedad del vínculo que, según afirmó, mantenían sin rótulos formales.

Qué dijo Homero Pettinato sobre su vínculo con Sofi "La Reini"

También expresó su preocupación por el impacto del conflicto. “Hoy me veo ante otro escracho público, que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”, lamentó. En ese sentido, buscó defender su imagen personal: “La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno”.

Para reforzar su postura, señaló que nunca tuvo antecedentes de violencia en relaciones anteriores. “Preguntale a cualquier expareja mía: nunca tuve peleas ni maltratos”, aseguró. Y agregó que muchas de las escenas de conflicto se daban por situaciones cotidianas malinterpretadas.

Sofi-Gonet-3 El comediante compartió todo en sus historias de Instagram.

Finalmente, relató episodios que describió como extremos. “Desde fingir que estaba cog… con otro porque yo no respondía el teléfono durante una hora, hasta decirme que venía a mi casa con la Policía”, contó. Aun así, concluyó con una mirada comprensiva: “Siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y mejorar”.