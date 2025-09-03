Qué palabra usó la nueva novia de Roberto Pettinato para enamorarlo

El conductor se mostró en calle Corrientes acompañado de su nueva pareja a dos meses de relación.

Roberto Pettinato se mostró enamorado de Jimena Heredia , su nueva novia. El conductor fue visto en la noche porteña junto a su pareja, con quien lleva dos meses de relación.

“Te presento a mi novia”, le dijo Pettinato a Pablo Layus, cronista de Intrusos (América). “Estoy súper en pareja. ¿No ves la cara que tengo de idiota?”, confió él ante las cámaras.

Sobre cómo inicio el romance, el ex Sumo contó que fue ella quien le escribió por privado en Instagram. “Me puso “hola, bombón”. Yo pensé que se había equivocado” , comentó Roberto que, al mismo tiempo, reconoció que no era la primera vez que tenían contacto ya que “según ella nos vimos en un club dos veces”.

Respecto a la primera cita, Pettinato contó: “Fuimos a un lugar a comer y no llegamos al plato principal. Estábamos contentos… viste cuando decís qué hacemos en este restaurante de m… vayamos a casa a escuchar música y a tomar… y así fue”.

Pese a que la relación lleva apenas dos meses, la pareja planea la convivencia. “Esto va rápido, en serio. El cazador cazado”, reconoció el animador que se mostró muy enamorado de Jimena.

roberto-pettinato-portada

Tamara Pettinato volvió a la televisión

Tamara Pettinato volvió a la televisión con un nuevo proyecto en la pantalla de canal Nueve. “Decime algo lindo” se llama el programa que salió al aire el pasado 31 de agosto en el marco de una gran expectativa por el regreso de la hija de Roberto después del escandaloso video con Alberto Fernández.

“El nombre es mi frase de cabecera, es lo que más me dicen desde hace un año en las redes. Por qué no apropiarse y usarlo a mi favor”, tiró Tamara en su debut en la pantalla.

El rating no estuvo de su lado y marcó un promedio de 0,8 puntos de rating y alcanzó un pico de apenas 1 punto. Los números la ubicaron en el tercer lugar de su franja en una jornada de competencia feroz. “Por el mundo” desde Hanói logró 11,2 puntos, mientras que “La Voz Argentina” se impuso con picos de 10,5 puntos.

El primer invitado de la hija de Roberto Pettinato fue Julio Zamora, intendente de Tigre. “Vivo con hate permanente en las redes, pero yo leo muy poco y no estoy todo el día absorbiendo el bol… que te quiere decir una maldad, la única manera es no leer y no darle bola”, cerró la flamante conductora.