Fede Bal confirmó su romance con Evelyn Botto: quién es ella

Yanina Latorre contó al aire de su programa, SQP, que Fede Bal y Evelyn Botto estaba iniciando un fogoso romance alejado de las cámaras y desde ese momento las cámaras de los programas de televisión no dejan de buscarlos. Evelyn fue la primera en hablar al aire de Tapados de laburo, el ciclo que conduce en Olga, y este miércoles el hijo de Carmen Barbieri lo hizo en su programa en Blender.

Fede habló en Escucho ofertas acerca de este vínculo luego de que su compañero le preguntara si estaba de novio con la cantante. Sin embargo, el conductor no tardó en desdramatizar el vínculo: “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”.

El conductor relató que conoce a Botto desde hace tres años y que el vínculo surgió por cuestiones de trabajo y coincidencias mediáticas: “Yo iba mucho a Perros de la Calle porque soy amigo de Andy Kusnetzoff”. Y siguió: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa”.

image

Fede no escatimó elogios: “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”, añadió con sinceridad. Al darse cuenta la cantidad de cosas que había dicho, disparó: “¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro”.

Sin darle más vueltas le volvieron a preguntar si estaba enamorado de la joven y profundizó en sus sentimientos: “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”. Además, agregó: “Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire”.

Fede Bal habló de su nuevo romance

Fede Bal fue claro en cuanto a la dinámica del vínculo: “La pasamos bien pero hay una cosa también de que hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Ella tampoco me pregunta a mí. Y esto no quiere decir que ahora estamos de novios, con relación abierta tampoco”.

image

Sobre el inicio del romance, planteó: “A ella le preguntan ‘¿cómo te conquistó?’ y tal vez ella me conquistó a mí. A mí me preguntan ‘¿Estás de novio?’ Y estoy en un vínculo”. Finalmente, definió la esencia de la relación con una frase contundente: “Hay algo muy libre que ella tiene y sabe tocarme mis botones. Ella sabe muy bien dónde se mete y sabe muy bien cómo tratarme. Hay algo de mucha buena onda y de entender que soy un tipo difícil. ¿Sabes lo que es salir conmigo?”, sentenció.

Estás declaraciones van en contra de lo que ellos mismos habían dicho tan solo el día anterior. Ante la pregunta de la cronista de Los Profesionales de siempre: “¿Estás de novio, estás en pareja, estás solo?”, no dejó lugar a dudas: “Estoy solo, estoy solo, estoy solo, pasando un buen momento. Estoy con muchos amigos, saliendo un poco con amigos y disfrutando de Buenos Aires que está más linda que nunca. Estoy bien”.

Por su parte, la actriz que encarnó el rol de Úrsula tomó una posición un poco más esquiva. “Eve, ¿cómo estás? Perdón que te joda dos minutitos”, comenzó la movilera, consciente de la reticencia de Botto a hablar frente a cámara y de su premura por llegar a destino. Evelyn respondió con amabilidad: “¿Cómo estás?” y justificó que iba llegando tarde. La incomodidad quedó aún más clara cuando la cronista reiteró el motivo de la consulta: “Pero solo una pregunta: ¿cómo está ese corazoncito?”.

image

Visiblemente incómoda, la entrevistada respondió: “Ay, no te escucho de este lado porque tengo prendido el auricular. No te escucho de este lado”. La periodista aprovechó la oportunidad para consultar si Evelyn estaba saliendo con alguien o conociendo a una nueva persona. Sin vueltas, Botto fue directa: “Estoy solterísima. No”. Ante la repregunta sobre si realmente estaba sola, remarcó: “Estoy solterísima”. Finalmente, la reportera intentó confirmar si estaba conociendo a alguien y Botto concluyó con contundencia: “Nadie”.