En medio de la denuncia de Martín Redrado, Luli Salazar reveló que su situación económica es "crítica"

La vedette se sinceró respecto a su situación personal y encendió las alarmas de alerta luego de ser denunciada por el economista.

Luli Salazar continúa firme en su enfrentamiento judicial contra Martín Redrado , su expareja a quien acusa de negarse a cumplir con la cuota alimentaria correspondiente a su hija Matilda . Para la modelo, la Justicia no avanza con la rapidez que el caso requiere y asegura que las influencias del economista serían las responsables de que la causa no logre resolverse.

En diálogo con Puro Show, la mediática se mostró indignada y afirmó: “Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”.

Fue en ese mismo espacio donde admitió que su situación económica se deterioró con el tiempo y que cada vez le resulta más difícil afrontar el alquiler. “El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, explicó. Y agregó: “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”.

image

Finalmente, Luciana cerró sin filtros: “Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad. Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional. Y yo no voy a soltar los derechos de mi hija”.

La denuncia de Martín Redrado a Luciana Salazar

En medio de la extensa pelea en la Justicia que mantiene hace años por los reclamos de la cuota alimentaria de Matilda, el economista Martín Redrado decidió dar otro golpe judicial al denunciar a Luciana Salazar y a su abogada, Ana Rosenfeld, por presunta extorsión y falso testimonio.

Durante la última emisión de DDM, fue Martín Candalaft quien dio detalles de la situación que tienen Redrado y Salazar en la Justicia por los desacuerdos sobre la responsabilidad que tendría él con la niña: “Ya tiene más de un año la denuncia de Martín contra Luciana”.

image

“Ella es denunciada por extorsión y hay una nueva denuncia por falso testimonio contra Ana Rosenfeld y el contexto es el dinero que reclama Luciana hacia Redrado para la manutención de Matilda, que no es hija biológica de él”, dijo el comunicador sobre la nueva acusación contra Salazar, quien hizo una dura carta.

“Martín Redrado dice ‘yo apoyé económicamente el proceso del tratamiento de Matilda’ y Luciana dice ‘esto fue un proyecto en común’, que lejos de ser un detalle es la clave de todo”, remarcó el periodista sobre las diferencias que tienen sobre el proceso de subrogación de vientre que hizo la vedette cuando estaba en pareja con el economista.

Ante esto, Guido Zaffora advirtió sobre el supuesto arreglo que habrían hecho en el pasado sobre la niña: “Firmaron un documento en donde él se hacía cargo de todos los gastos”. En este contexto, Candalaft agregó que Redrado habría asegurado que el presunto acuerdo para mantener a Matilda no se habría firmado frente a un abogado y que sería nulo, lo cual podría perjudicar a la vedette que reveló que su situación económica es critica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1963311656559092010?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963311656559092010%7Ctwgr%5E1d22e5563fe867f1a07ec3bccd552b79945433df%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-39325890881487068954.ampproject.net%2F2508201830000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false LA DENUNCIA DE MARTÍN REDRADO CONTRA LUCIANA SALAZAR POR EXTORSIÓN



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/g2b6IJeLvb — América TV (@AmericaTV) September 3, 2025

Por otra parte, Martín resaltó que Rosenfeld asegura que el economista sí contaba con el asesoramiento de un abogado el día que firmaron el acuerdo en una casa: “Ella dice que él llamaba por teléfono al letrado, pero Redrado dice que no hablaba con nadie, que no había asistencia legal”.