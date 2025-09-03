Duras críticas al cantante de Coldplay por "deshumanizar" a dos fans de Israel en un recital

Chris Martin tuvo un polémico comentario luego de invitar a las chicas al escenario. Qué dijo el cantante.

Chris Martin, el cantante de Coldplay ,, vivió un incómodo momento en un concierto que brindó en Wembley, Inglaterra. Dos fans oriundas de Israel se subieron al escenario, algo que provocó indignación entre el público y un comentario desafortunado del músico generó polémica.

Con la pregunta del músico sobre de dónde eran, todo Wembley respondió de inmediato con una ola de abucheos. Martin se hizo eco de este momento y al presentarlas dijo: "Voy a decir lo siguiente. Estoy muy agradecido de que estén acá como humanas y las estoy tratando como iguales seres humanos en la Tierra, sin importar de donde vengan o no vengan".

A través de un video que se volvió viral en redes sociales, se puede ver cómo se vivió este incómodo momento del que el cantante de "Viva la Vida" protagonizó y le valió tanto de críticas como de reconocimientos.

El incómodo momento que vivió el cantante de Coldplay con fans de Israel

Luego de la presentación de ambas, Martin agregó: "aunque quizás resulte controvertido, también quiero darle la bienvenida a la gente en el público de Palestina. Creo que somos todos igualmente humanos".

¿Qué dijeron las fans de Israel luego del recital?

En diálogo con la emisora israelí Kan 11, las jóvenes identificadas como Avia y Yael revelaron que, por un instante, dudaron en responder cuando Chris Martin les preguntó por su nacionalidad. "Por una fracción de segundo pensamos en decir Malta", relató una de ellas.

Pero contaron que finalmente optaron por ser sinceras: "Dije Israel. No podíamos ni queríamos mentir. Da un poco de miedo que 90.000 personas supieran que somos de ahí, pero lo dijimos".

El repudio a la actitud del cantante de Coldplay: "Las hace sentir mal por ser israelíes"

Los comentarios de Chris Martin durante el concierto provocaron un fuerte rechazo dentro de la comunidad judía. Entre las voces más críticas se destacó Eve Barlow, periodista judío, quien escribió en X que no podía explicar "lo mortificante que debió de haber sido ese momento" para las dos jóvenes invitadas al escenario.

"Imaginen ser llamadas para ser celebradas como seguidoras de su banda favorita y que eso se convierta en una oportunidad para poner en cuestión su existencia frente a decenas de miles de personas", agregó.

Asimismo, Yaakov Langer, creador de contenido, calificó los comentarios de Martin como "repugnantes": "Coldplay invitó a dos mujeres al escenario y luego las reprende y las hace sentir mal por ser israelíes. No mencionó a los rehenes retenidos por Hamas. En realidad, no las trató como seres humanos".

Por otra parte, el académico Casey Babb, experto en antisemitismo del think tank canadiense Macdonald-Laurier Institute (MLI), cuestionó al cantante por convertir "lo que debería haber sido una noche de celebración, asombro y entusiasmo" en "una velada de humillación, confusión y tristeza, por carecer incluso de la comprensión más básica de las cosas que predica".

En X, Babb agregó: "En lugar de apoyarlas y tratarlas como lo harías con cualquier otra seguidora -con dignidad, respeto y amabilidad- las hiciste sentir condicionalmente toleradas, deshumanizadas y culpables por ser judías".