Nicki Nicole respondió a los rumores de separación de Lamine Yamal con un insólito posteo

13 días después de la confirmación oficial del romance entre la cantante argentina Nicki Nicole y el joven jugador del Barcelona Lamine Yamal , estallaron fuertes versiones de crisis y separación donde hasta se llegó a hablar de un tercero en discordia .

Lo cierto es que desde las redes sociales comenzaron las especulaciones cuando los internautas aseguraron que el futbolista de apenas 18 años habría eliminado las fotografías en las que aparecía con la artista rosarina.

Al tiempo que otros sugirieron que la efímera relación con Yamal habría terminado dado que Nicole ahora se habría acercado a Franco Mastantuono, otro joven futbolista argentino que acaba de incorporarse al Real Madrid. En este contexto, cuando los más de 22 millones de seguidores de Nicki en Instagram aguardaban ansiosos algún gesto por parte de ella, lo cierto es que optó por evitar hacer referencia al tema abiertamente y se limitó a compartir un tierno video.

Embed - Nicki Nicole Fan Page on Instagram: "Lo último ¡compartido! Por parte del manager de ¡nicki! Compartiéndonos una ¡foto! Con una persona del equipo suyo ¡visto! Mostrándonos una prenda nueva del merch de ¡nicki! ¡usada! Junto a su enlacé ¡compartido! A su ¡tienda! Compartiéndonos también ¡nicki! Una foto suya ¡tomada! Dentro de su casa ¡vista! Usando y mostrándonos una prenda nueva de su ¡merch! Junto a su ¡enlacé! A su tienda ¡online! Junto a un video suyo también grabado y ¡compartido! Con su nueva mascotita ¡canina! ¡Roku! Deseándonos hoy sus buenos ¡días! | Vía historias borradas y ¡horas! @matt_santoro @nicki.nicole @nicki.nicole #nickinicole #instagramhistorias #instagramhistories" View this post on Instagram A post shared by Nicki Nicole Fan Page (@team_nickistas)

Allí se la puede ver en un video junto a su perrito de raza Pomerania, imagen en la que se limitó a saludar con un "Buen día", dando a entender que en este momento prefiere compartir en el mundo virtual su costado más íntimo sin referirse a su actual situación sentimental, más allá de la enorme cantidad de especulaciones mediáticas.

Claro que este gesto no pasó desapercibido entre su fandom, quienes interpretaron la publicación de Nicki Nicole como una suerte de respuesta indirecta a las versiones sobre su actual vínculo con la estrella mundial de fútbol. Lo cierto es que, a pocos días de haber confirmado su romance, este martes trascendió que Lamine Yamal y Nicki Nicole habrían puesto punto final a su flamante noviazgo generando todo tipo de especulaciones.

El tercero en discordia en la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Lamine Yamal y Nicki Nicole habían despertado rumores de romance al mostrarse juntos en España, hasta llegó a verse el blanqueamiento oficial. Sin embargo, distintos medios europeos de repente aseguraron que la relación ya habría llegado a su fin, apenas dos semanas después de que se presentaron en público.

image

En medio de las especulaciones, surgió con fuerza el nombre del joven futbolista argentino Franco Mastantuono, señalado en redes como posible tercero en discordia. Aunque hasta el momento no hay pruebas ni declaraciones oficiales que lo confirmen, su figura comenzó a circular en los portales y redes sociales.

Ni Yamal ni Nicki Nicole hablaron sobre el tema por el momento, y tampoco aparecieron imágenes que respalden las versiones de ruptura. Lo único concreto es la palabra de Mounir Nasraoui, padre del jugador del Barcelona, quien le restó importancia al supuesto noviazgo y pidió respeto por la vida privada de su hijo.

“No sé quién es (Nicki Nicole). No sé ni cómo es su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no de aquí. No sé si está saliendo con ella, la verdad es que no me meto en esas facetas. Yo sí me metería si pasa algo grave, pero si no, él está haciendo su vida”, declaró. Además, el padre del futbolista fue tajante sobre la exposición mediática: “¿Yo voy a estar viendo con quién sale mi hijo? Por favor, un poco de privacidad también se merece la gente. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.