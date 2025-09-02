El inesperado gesto de Lamine Yamal que alimenta rumores de separación con Nicki Nicole

Una actitud en las redes sociales podría presagiar el final de una breve historia de amor. La imagen que había confirmado su relación.

Así como los rumores de un nuevo amor tomaron fuerza con los días, ahora empieza a ganar protagonismo un posible finde de romance entre la cantante Nicki Nicole y el reconocido futbolista Lamine Yamal a poco más de una semana de haber publicado una imagen en las redes sociales que confirmaba, indirectamente, su amorío.

Fue una actitud en las redes sociales la que volvió a generar un fuerte rumor en el mundo del espectáculo y también en los fanáticos que habían aprobado la relación. Instagram volvió a ser, como se utiliza en la época, el canal donde quedan en evidencia los momentos de las parejas y permiten sacar conclusiones.

Lo llamativo que despertó cierta atención fue que el futbolista de 18 años eliminó de su cuenta personal las i mágenes que tenía junto a Nicki , lo que podría presagiar el fin pero tampoco es una confirmación de que esta ruptura esté sucediendo. Sin embargo tampoco se espera una confirmación de las partes entendiendo que no oficializaron formalmente su vínculo.

La foto con la que Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance

Hace poco más de una semana la cantante Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal anunciaron indirectamente en sus redes sociales que iniciaron una relación amorosa con una tierna imagen a través de las historias donde se los ve juntos abrazados.

En la imagen compartida en las redes sociales se los ve juntos, rodeados por pétalos rojos y globos con forma de corazón que dejan entrever el inicio de una relación que se preveía por las últimas apariciones públicas que tuvieron. Principalmente el detonante de los rumores fue cuando el jugador celebró los 18 años con una mega fiesta en la cual estuvo presente la artista de 25 años.

Días más tarde del evento festivo, Nicki apareció en un partido del trofeo Joan Gamper portando una camiseta del Barcelona de España que llevaba el nombre de Lamine y el mismo dorsal. Al parecer no se trataba de un hecho de admiración futbolístico sino que el inicio de un acompañamiento para quien sería su nuevo compañero de vida.

Más allá de las imágenes y los distintos momentos que vivieron juntos en el último tiempo, ninguno de los dos confirmó la relación con un mensaje claro pero los indicios crecen y todo apunta el inicio de la relación entre los jovenes.