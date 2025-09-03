El llamativo posteo de Emilia Attias tras los rumores de embarazo

En medio de los rumores de embarazo, Emilia Attias eligió responder a estas versiones con una original foto que compartió en sus redes sociales. La actriz que está en pareja con Guillermo Freire confirmó lo que todos esperaban.

En su perfil de Instagram, la modelo y actriz subió una imagen del vidrio trasero de un auto con un cartel que decía de forma contundente: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“no hay bebé a bordo, así que sentiste libre de chocarme”).

Este posteo llega en medio de los fuertes rumores de embarazo con el empresario, y de esta manera, Attias pone fin a las versiones y deja en claro que no está embarazada, al menos, por ahora.

Embed - e m i l i a a t t i a s on Instagram: "Dumpcito nomas 1. Buen dia con solcito en la cara, 2. Clases de repo con @pola_ch 3. Como quedo eh 4. Rumores, chiques. 5. Gigi y su profe de arte en @bada_argentina 6. ella @ydemartino_arte y su stand todo vendido 7. Love is the answer. 8. Bada. Diosa del mar . 9. Mirada q me atrapó. 10. Cocinando with the best @somosendivia 11. @pereyrafabi proyectada 12. Como se puede erradicar el trafico? 13. Camarines 14. Hermanitos q viven lejosssss 15. Detox de te verde y mango. Sí absoluto. 16. Guardando canciones para ka ra o ke :) 17. El riiiioooooo 18. endorfinas" View this post on Instagram A post shared by e m i l i a a t t i a s (@emilia_att)

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Emilia ya había hablado públicamente de la posibilidad de agrandar la familia. En una entrevista reciente, la actriz confesó: “Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadío. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”. Hoy, esa declaración cobra un nuevo sentido y refuerza la idea de que la actriz y Guillermo Freire estarían atravesando una etapa plena y de consolidación.

Quién es Guillermo Freire, el hombre que enamoró a Emilia Attias

Guillermo Freire, el empresario con quien la actriz escribe un nuevo capítulo de amor en su vida personal tiene un perfil mucho más bajo que la modelo. Con una trayectoria destacada en el mundo empresarial, es economista de profesión y tiene una edad similar a la de Attias.

Además, es hermano de Andy Freire, exministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Formado en la Universidad Torcuato Di Tella, Guillermo supo ocupar cargos de peso en compañías de renombre internacional como Arcor y Johnson & Johnson, lo que lo convirtió en un referente dentro del ámbito corporativo.