Matías Ale se enteró que está casado… ¡a dos meses de casarse con su nueva novia!

Matías Ale atraviesa uno de sus momentos más felices a dos meses de dar el sí con su nueva novia Martina Vignolo. Sin embargo, en las últimas horas, el mediático se enteró de una noticia que podría cambiar los planes de casamiento.

Es que Ale se enteró que sigue casado y esto puede poner en riesgo la boda con su actual pareja, que será el 23 de octubre próximo en Mar del Plata. “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, me dijo “pero vos estás casado”. Le dije que antes de enfermarme yo estaba casado por civil y que había hecho el divorcio exprés” , dijo el actor, que se casó en 2015 con María del Mar Cuello Molar.

Sobre por qué no estaba divorciado de su ex pareja, Ale contó que la jueza de paz le explicó que “no estaba registrado el divorcio” porque “no se pagaron las tasas”.

Matías Alé 1.jpg

A 10 años de aquella fallida relación que terminó no solo en un escándalo mediático, sino con Matías internado por un brote psicótico, Fernando Burlando tomó el caso y presentó la documentación una vez más. Sin embargo, el trámite puede llegar a demorar como mínimo dos meses.

“Pido por favor, a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23 de octubre, por favor”, dijo el animador que tiene (casi) todo listo para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

El brote psicótico que sufrió Matías Ale en 2015

Hace casi 910años que Matías Alé sufrió un brote psicótico que produjo un cambio rotundo en su vida. Ahora que el tiempo pasó, se animó a dar detalles de esa madrugada de 2015 y cómo recuerda todo lo sucedido respecto a los incidentes con su ex pareja.

Durante la madrugada del 3 de noviembre de 2015, Matías Alé sufrió un brote psicótico, por el cual agredió a su esposa en ese momento, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. Luego de este hecho, fue internado en el Sanatorio La Trinidad.

En aquel entonces, la vida del actor que tenía 38 años cambió completamente, ya que fue trasladado a la Clínica Psiquiátrica Avril, donde comenzaron a tratarlo en búsqueda de que pueda recomponerse para volver a retomar las riendas de su vida.

matias

Matías Alé y María del Mar Matías Alé y María del Mar

Ahora que recordó esos hechos, eligió comenzar advirtiendo que esta situación no estuvo atada a excesos con drogas de cualquier tipo: “Queda como que los que tenemos o tuvimos brotes psicóticos es por adicciones y yo no tuve ninguna”.

Al ser consultado por qué es lo que veía, explicó que se trataba de un “alien malo”, por lo que contó cómo debieron contenerlo: “A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías. Porque, además, la fuerza que desarrollás en el momento en que estás en brote hace que seas como el Increíble Hulk”.