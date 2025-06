Matías Alé reveló que dejó la medicación psiquiátrica por decisión propia

Durante mucho tiempo necesitó medicación para afrontar su día a día. “Un día me levanté y me encontré con que estaba tomando siete medicamentos por día para subsistir. Para la depresión, para las fobias… decidí no tomar más”, reveló. Esa determinación, sin embargo, no fue avalada inicialmente por su psiquiatra: “Firmé un papel con el médico liberándolo de que si a mí me llegaba a pasar algo en este tiempo, él no tiene ninguna responsabilidad”, contó.