Matías Alé y su novia Martina Vignolo se casarán en un estadio de fútbol

El vínculo entre ambos se consolidó rápidamente, y a pesar de las críticas o la atención por la diferencia de 24 años entre ellos, la pareja ha demostrado estar completamente enamorada. Tanto es así que Matías Alé sorprendió a su prometida con una propuesta de matrimonio ante miles de personas, dejando claro que no tiene intenciones de ocultar su amor. Pero lo más sorprendente de todo es el lugar que eligieron para su casamiento civil: el estadio de Boca Juniors.

Matias Alé 1.jpg Matías Alé y Martina Vignolo

Matías Alé contó cómo y dónde será su casamiento

En una reciente entrevista, Alé confirmó la noticia y reveló algunos detalles sobre el evento. "El civil va a ser en La Bombonera y después nos quedamos con toda la familia de martes a miércoles en el piso 5 del apart hotel de la calle Filiberto", explicó el actor. Para ambos, fanáticos acérrimos del club Xeneize, no había mejor lugar para celebrar su amor que el legendario estadio de Boca. Esta decisión no solo refleja su pasión por el equipo, sino también su deseo de hacer algo diferente y significativo para ellos. "Es una idea genial, digna de nosotros dos, creativos, divertidos e innovadores", aseguró Martina Vignolo, visiblemente emocionada por la elección.