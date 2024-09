Silvina Escudero denunció a Matías Alé por su relación de hace 17 años

A lo largo de la charla, la bailarina fue interrogada sobre si alguna vez había vuelto a trabajar con Alé luego de su separación. Escudero explicó que, si bien coincidieron en algunos eventos o shows en los años posteriores a su ruptura, no compartieron proyectos de manera regular ni realizaron temporadas juntos. “No soy la misma Silvina del año pasado, imagínate que hace 17 años estuve con él. Ni me acuerdo”, expresó Escudero, minimizando cualquier sentimiento residual que pudiera tener por la relación.

La relación entre Silvina Escudero y Matías Alé fue en su momento muy mediática, pero también, según la actriz, muy tóxica. “Pasaron muchísimos años realmente y no fue una relación… no fue el amor de mi vida, ni mucho menos. Fue una relación muy tóxica y con mucha mediatez, pero no con tanta profundidad”, comentó Escudero, siendo tajante sobre la forma en que vivió aquella experiencia. Además, dejó en claro que hoy en día no siente ningún tipo de vínculo emocional con su expareja: “No me genera nada, pero lo digo bien y con respeto porque no tengo ningún vínculo”, aseguró.

Embed SILVINA ESCUDERO: "Ni en pedo compartiría camarín con MATÍAS ALÉ"



"Él no fue el amor de mi vida".#NocheAlDente @JotaxTV pic.twitter.com/KF8X4TBj6V — América TV (@AmericaTV) September 20, 2024

La polémica entre Silvina Escudero y Matías Alé

A pesar de los años transcurridos desde su separación, la relación entre Silvina Escudero y Matías Alé sigue despertando interés en el público y en los medios. Sin embargo, la bailarina fue contundente al afirmar que lo que generó la relación fue más en la percepción de los demás que en su vida personal. “Es más lo que generó en la gente que lo que generó en mi corazón”, confesó Escudero, dejando entrever que la notoriedad pública de su romance fue mucho más importante para los medios que para ella misma.

Con una actitud serena y madura, Escudero también aprovechó para desearle lo mejor a su expareja. “Está todo bien y me alegro de que esté bien. Todo desde el lugar del respeto”, concluyó la artista, quien está enfocada en su carrera y en los nuevos desafíos que tiene por delante.