El fuerte chisme que Matías Alé contó a 16 años de separarse de Alfano

El piropo de Matías Alé para Graciela Alfano

El actor declaró: "¡Está divina! No me tendría que haber separado. Ahora estaríamos juntos compartiendo la temporada". Ante la pregunta de una posible reconciliación, Alé no cerró la puerta y sugirió planes para retomar la relación: "Una cenita, un paseo por la costanera acá, en Mar del Plata, una vueltita en un barquito. Nunca se sabe...".

Aunque Alé aseguró tener una relación "lindísima" con Alfano, se mostró cauteloso respecto a su situación actual: "No sé si (Graciela Alfano) está en pareja o no... No la vamos a comprometer". Sin embargo, alentado por la posibilidad de que Alfano no esté en pareja, Alé confesó: "Lo que me está pasando es que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela".

El actor recordó con nostalgia lugares emblemáticos de su historia con Alfano, como "la puerta del teatro donde nos conocimos, el lugar donde nos camuflábamos para poder disfrutar de la temporada sin que nadie se enterara". ¿Será que el tiempo ha madurado la posibilidad de una nueva historia de amor entre Matías Alé y Graciela Alfano? El destino, y el corazón, dirán.