Cómo fue el episodio de brote psicótico que sufrió Matías Alé en su anterior matrimonio

Ahora que recordó esos hechos, eligió comenzar advirtiendo que esta situación no estuvo atada a excesos con drogas de cualquier tipo: “Queda como que los que tenemos o tuvimos brotes psicóticos es por adicciones y yo no tuve ninguna”.

Al ser consultado por qué es lo que veía, explicó que se trataba de un “alien malo”, por lo que contó cómo debieron contenerlo: “A mí me tuvieron que agarrar entre ocho policías. Porque, además, la fuerza que desarrollás en el momento en que estás en brote hace que seas como el Increíble Hulk”.

Qué fue lo que sintió Matías Alé durante sus brotes psicóticos

De este modo, Matías Alé reveló qué sintió en ese momento: “Yo no perdí nunca la consciencia. Yo me acuerdo de todo, de cada cosa que hice en el estrado de brote. Incluso, de los ocho policías. Es como el PAL-N y el NTSC. ¿Se acuerdan del VHS? Vos venís en PAL-N y, de repente, se te switcheó la cabeza y te fuiste al NTSC. Y vos crees que el NTSC es la posta, es la que va”.

“Yo me acuerdo de todo, hasta de la cara de los policías. Es más: me acuerdo hasta de que yo trataba de salir de ese estado. Todavía me sigo preguntando qué me pasó”, recordó con lamento por haber atravesado por esa situación en su vida.