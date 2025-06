Matías Alé se comparó con una estrella de Hollywood y reveló cuántos hijos quiere tener

Durante la charla, Alé reveló uno de sus más grandes anhelos: ser padre. Pero no se trata de un deseo inmediato, sino de una proyección a futuro que sorprendió por su optimismo. “Quiero tener dos hijos, Alfonsina y Otto. Cuando tenga 70 años, voy a bailar los 15 con mi hija y hacer una coreografía”, dijo, entre risas, ante la mirada atenta del resto del panel. La frase, tan emotiva como ambiciosa, rápidamente se viralizó en redes, donde los usuarios destacaron tanto la elección de los nombres como la ilusión que mantiene a pesar del paso del tiempo.

Embed Matías Alé reaparece: "Quiero tener dos hijos, Alfonsina y Otto, cuando tenga 70 voy a bailar los 15 con mi hija y hacer una coreo, yo creo que a los 70 voy a estar como Kevin Costner o George Cloonney“ pic.twitter.com/vHNyYBEz4d — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) June 4, 2025

Matías Alé se comparó con Kevin Costner y George Clooney

Pero el momento más comentado del streaming llegó cuando Matías se animó a una comparación que desató debate. Con total seguridad, expresó: “Yo creo que a los 70 voy a estar como Kevin Costner o George Clooney”. La afirmación no tardó en circular por plataformas como X (ex Twitter) e Instagram, donde muchos se preguntaron si el ex de Graciela Alfano estaba hablando en serio o simplemente jugaba con el tono humorístico que suele adoptar frente a las cámaras.