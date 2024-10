El millonario regalo “anticipado” que un amigo le hizo a Matías Ale

“Lo empezó a construir ahora para que vivamos y tengamos una familia. El piso de 4 ambientes lo puso a disposición nuestra. Lo empieza a construir ahora asique es mi regalo de 50. Hasta entonces viviremos en mi casa. Es chiquitito” agregó el mediático que se alista para dar el sí en el altar.

Casamiento en la Bombonera

En una reciente entrevista, Alé confirmó la noticia y reveló algunos detalles sobre el evento. "El civil va a ser en La Bombonera y después nos quedamos con toda la familia de martes a miércoles en el piso 5 del apart hotel de la calle Filiberto", explicó el actor.

Para ambos, fanáticos acérrimos del club Xeneize, no había mejor lugar para celebrar su amor que el legendario estadio de Boca. Esta decisión no solo refleja su pasión por el equipo, sino también su deseo de hacer algo diferente y significativo para ellos. "Es una idea genial, digna de nosotros dos, creativos, divertidos e innovadores", aseguró Martina Vignolo, visiblemente emocionada por la elección.

La elección de La Bombonera como lugar para celebrar el matrimonio civil no es un hecho aislado, sino que responde a la fuerte conexión que ambos tienen con Boca Juniors. Este estadio, que ha sido escenario de otras celebraciones destacadas como la fiesta de 15 años de Dalma Maradona y el cumpleaños de Diego Armando Maradona, ahora será testigo de la unión de esta pareja.

matias

Matias Alé 1.jpg

El debut fallido de Alé en el Cantando

Matías debutó en el Cantando 2024 y su primera participación no fue la esperada. “Estudiá un poquito, que no mata a nadie”, le dijo Nacha Guevara al mediático luego de interpretar el hit “Hola perdida” de Luck Ra.

Sin rodeos, la jurado que había vuelto tras ser operada quirúrgicamente fue completamente crítica con la actuación del participante. “En algún punto sos un sobreviviente, has pasado muchas batallas y has logrado salir de ellas. Siempre meece un respeto y una admiración. Qué bueno que estés acá. Ahora vamos al arte, no es lo tuyo. Estuvo todo tan fuera de tiempo. La música es rítmica, no es muy cantada. Estuvo todo el tiempo fuera de tempo, fue muy feo. Te respeto por tu resiliencia en la vida. Y estudia un poquito, que no mata a nadie”, fue la devolución de Guevara.